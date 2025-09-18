Stručnjake brine nova realnost: Znate li tko financira moćne alate za masovno špijuniranje?

SAD su postale najveći svjetski investitor u sektoru komercijalnog špijunskog softvera, pokazuju podaci Atlantskog savjeta koji su analizirali 561 entitet u 46 zemalja u razdoblju od 1992. do 2024. godine i otkrili 34 nova investitora na globalnoj razini, od čega čak 20 dolazi iz SAD-a. Ovim je ukupan broj američkih investitora u ovom području porastao na 31 i premašio dosadašnje lidere poput Izraela, Italije i Velike Britanije, što također otvara i ozbiljna pitanja o globalnoj sigurnosti, ljudskim pravima i odgovornosti privatnog kapitala.

Među američkim financijskim akterima koji ulažu u industriju nadzora nalaze se poznati "hedge" fondovi D.E. Shaw & Co., Millennium Management i Jane Street, kao i financijski gigant Ameriprise Financial, a njihovi ulozi uključuju kompanije poput izraelskog Cognyte-a, koji je bio predmet kritika zbog navodnog sudjelovanja u kršenju ljudskih prava u Azerbejdžanu, Indoneziji i drugim državama.

Širenje špijunskog softvera

Pored toga, privatni investicioni fond AE Industrial Partners krajem 2024. godine preuzeo je izraelskog proizvođača špijunskog softvera Paragon Solutions, što je još jedan pokazatelj da američki kapital sve više dominira u ovoj osjetljivom i kontroverznom području. Širenje špijunskog softvera sada prijeti i državnom obavještajnom sektoru, a čak je i američka Agencija za cyber sigurnost upozorila na njihovu masovnu upotrebu, naročito softvera "Graphite".

Treba podsjetiti i da je praćenje ubijenog novinara Washington Posta, Jamala Khashoggia, koji je ubijen u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu, vršeno špijunskim softverom "Pegasus", iza kojeg stoji izraelski "NSO Group".

Komercijalni špijunski softver dugo je bio u centru pažnje svjetske javnosti kao i Europske komisije, zbog zloupotreba koje uključuju digitalno praćenje novinara, aktivista i političkih protivnika, a dok američka vlada javno istupa protiv zloupotreba i uvodi sankcije određenim firmama i pojedincima, privatni kapital nastavlja da ulaže u iste tehnologije, što stvara jaz između deklarirane politike i realnog toka novca.

Upozorenje stručnjaka

Stručnjaci za cyber sigurnost i aktivisti za privatnost podataka upozoravaju da povećana financijska podrška američkih investitora može dodatno osnažiti ovu industriju i proširiti dostupnost moćnih alata za nadzor širom svijeta, dok zagovornici tvrde da ovakva ulaganja mogu omogućiti SAD veću kontrolu i utjecaj na razvoj i upotrebu tehnologije.

U međuvremenu, globalno tržište špijunskog softvera nastavlja rasti, pa nadzor i regulacija postaju sve teži, a odgovornost za zloupotrebe često ostaje nejasna jer proizvođači i investitori rijetko odgovaraju za način na koji se njihovi proizvodi koriste. Izvještaj Atlantskog savjeta sugerira da se radi o složenom ekosistemu dobavljača, brokera i krajnjih korisnika, a međunarodni propisi još nisu dovoljno razvijeni da bi osigurali transparentnost i zaštitu ljudskih prava. U praksi to znači da svaki novi val ulaganja može povećati rizik od nelegalnog nadzora i politički motiviranih zloupotreba, posebno u autoritarnim režimima.

Ova "nova digitalna realnost" stavlja pred američke zakonodavce i regulatorne agencije težak zadatak: kako uskladiti sigurnosne interese i tehnološku prednost s etičkim obavezama i zaštitom privatnosti, jer u eri kada su podaci najvrednija roba granica između legitimnog nadzora i masovnog špijuniranja postaje sve tanja, a odgovornost za sprječavanje zloupotreba prelazi iz domena obavještajnih aktivnosti i nacionalne sigurnosti u sferu globalne politike i ljudskih prava.

