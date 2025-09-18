Vojni helikopter se srušio blizu američke baze: 'Čuo sam glasnu eksploziju'

Vojni helikopter kasno u srijedu navečer srušio se u blizini vojne baze Lewis-McChord u američkoj saveznoj državi Washington, javlja CNN.

"Zajednička baza Lewis-McChord potvrđuje da se helikopter srušio navečer 17. rujna u ruralnom području u blizini baze", kazao je dužnosnik američke vojske. Nije precizirao je li bilo žrtava te je dodao da trenutačno nema dodatnih detalja.

Korisnik društvene mreže X navodi da je čuo "glasnu eksploziju nakon koje se prestao čuti zvuk helikoptera", prenosi Express.

BREAKING: Military helicopter crashes near Joint Base Lewis-McChord in Washington state, spokesman confirms pic.twitter.com/5yYOB7hFnq — Fox News (@FoxNews) September 18, 2025

Ured šerifa okruga Thurston u četvrtak ujutro je kazao da su zamjenici šerifa poslani na mjesto događaja zbog pada helikoptera u području jezera Summit.

Više informacija o nesreći trebalo bi biti poznato tijekom dana.

