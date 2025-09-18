STRAŠNA NESREĆA /

Vojni helikopter se srušio blizu američke baze: 'Čuo sam glasnu eksploziju'

Vojni helikopter se srušio blizu američke baze: 'Čuo sam glasnu eksploziju'
Foto: Profimedia/ilustracija

Očekuje se da će više detalja o nesreći biti poznato tijekom dana

18.9.2025.
15:32
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vojni helikopter kasno u srijedu navečer srušio se u blizini vojne baze Lewis-McChord u američkoj saveznoj državi Washington, javlja CNN

"Zajednička baza Lewis-McChord potvrđuje da se helikopter srušio navečer 17. rujna u ruralnom području u blizini baze", kazao je dužnosnik američke vojske. Nije precizirao je li bilo žrtava te je dodao da trenutačno nema dodatnih detalja.

Korisnik društvene mreže X navodi da je čuo "glasnu eksploziju nakon koje se prestao čuti zvuk helikoptera", prenosi Express

Ured šerifa okruga Thurston u četvrtak ujutro je kazao da su zamjenici šerifa poslani na mjesto događaja zbog pada helikoptera u području jezera Summit. 

Više informacija o nesreći trebalo bi biti poznato tijekom dana. 

POGLEDAJTE VIDEO: Oni u SAD-u sada šalju poruke koje u suštini znače: 'Ako ubiješ, što si drugo mogao'

SadHelikopter
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAŠNA NESREĆA /
Vojni helikopter se srušio blizu američke baze: 'Čuo sam glasnu eksploziju'