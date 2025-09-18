Medvjed iskopao grobove i pojeo ljudske ostatke: Objavljena horor snimka

Medvjed je iskopao desetke grobova na groblju u Čeljabinskoj oblasti u Rusiji i potom pojeo posmrtne ostatke, piše portal vm.ru.

Nesvakidašnju vijest prvi je u ponedjeljak objavio Telegram kanal Mash i priložio snimku na kojoj se vidi kako medvjed kopa i ruje po jednom grobu.

A carrion-eating bear dug up dozens of graves and ate the remains of deceased #Russians at a cemetery in the Chelyabinsk region.... pic.twitter.com/o5TmLKpKgm — CMNS_Media⚔️ #Citizen_Media🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) September 15, 2025

Lovci su krenuli u potragu, a Ministarstvo ekologije dalo je dozvolu za hvatanje životinje. Međutim, zasad ga nisu uspjeli pronaći.

Jedan pojeo pčele

Koliko god bizarno zvuči, kanal Mash javlja da ovo nije prvi slučaj medvjeda koji kopa grobove. Sličnim scenama u kolovozu su svjedočili i ljudi u naselju Solnečnij kod Habarovska. To groblje zatvoreno je do 30. rujna.

Mediji podsjećaju i da je prije desetak dana zabilježen još jedan incident s medvjedom koji je napao pčelinjak u Arktičkom krugu. Srušio je električnu ogradu, uništio košnice, a potom pojeo med i jednu koloniju pčela.

