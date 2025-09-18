Pogledajte zastrašujući trenutak: Iz motora aviona tijekom polijetanja grunuo plamen

Zrakoplov Swiss International Air Linesa izbacivao je plamen iz jednog od svojih motora prilikom pokušaja polijetanja s međunarodne zračne luke Boston Logan, piše Metro.co.uk.

Na video snimci vidi se avion koji ubrzava na pisti za polazak prema Zürichu kada je iz desnog motora izletio rafal vatre. Zatim se začuo eksplozivni prasak, a iza zrakoplova se stvorio dim.

"Samo zaustavite zvuk, uh-oh", čuje se osoba kako govori na snimci.

"Veliki oblak dima tamo iza."

Airbus A330-300 prekinuo je polijetanje oko 18.25 u utorak zbog "problema s motorom", prema Federalnoj upravi za zrakoplovstvo (FAA).

"Bili smo otprilike na pola puta niz pistu kada se odjednom začuo zvuk bum i snažan trzaj, pa se avion trznuo naprijed", rekla je putnica Molly Furrer za NBC Boston.

Posada odmah prekinula polijetanje

"Osjetila sam kako avion koči, a zatim je počeo kliziti niz pistu dok se potpuno nije zaustavio", dodala je.

Kad se avion zaustavio, vozila hitne pomoći već su čekala.

"Možemo potvrditi da je na letu LX55 iz Bostona za Zürich došlo do problema s desnim motorom tijekom polijetanja", izjavio je SWISS u srijedu.

"Posada je odmah prekinula polijetanje", dodali su.

U zrakoplovu je bilo 223 putnika i 13 članova posade. Nitko nije ozlijeđen. Uzrok problema s motorom se istražuje.

U zračnoj luci je uvedena privremena zabrana leta dok se avion pregledavao.

Putnici su za Zürich poletjeli drugim avionom, ali s pet sati kašnjenja.

"Duboko žalimo zbog neugodnosti koje je ovaj incident prouzročio putnicima“, izjavio je SWISS.

POGLEDAJTE VIDEO: Ursula von der Leyen preživjela dramu u avionu: 'Naviknuti smo na ruska zastrašivanja'