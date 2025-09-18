Vidno pijan dirao putnice i stjuardese na letu Croatia Airlinesa, javio nam se šokirani svjedok

Tragom vijesti o drami koja se odvijala na letu Ryanaira iz Bournemoutha za Gironu kada je pijani putnik pokušao otvoriti vrata zrakoplova za izlaz u slučaju opasnosti pa je uslijedila velika tučnjava i naguravanje, javio nam se čitatelj iz Slovenije koji je 14. kolovoza svjedočio ispadu pijanog putnika na letu Croatia Airlinesa iz Zagreba za Pariz.

Kako navodi čitatelj, na letu je bio hrvatski državljanin u alkoholiziranom stanju koji je uznemirivao stjuardesu i putnice. "Imao je porodicu na avionu, ženu i dvoje djece, to je bilo strašno. Bio je pijan ko maura. Njegova žena nije bila iznenađena, ništa nije kazala, cijeli let je samo gledala u pod, a sjedila je u zadnjem dijelu aviona.

Oni prije leta nisu vidjeli da je on pijan. Dirao je puno djevojaka. Dvije djevojke su sjedile i pored njih je bilo prazno sjedište, sjeo je pored njih. Dirao ih je i mazio, sve je živo radio s njima. Glavnu stjuardesu je za guzicu dirao. I susjednu djevojku koja je Slovenka. Bilo je stvarno strašno", svjedoči putnik.

'Dirao mi je suprugu'

Čitatelj iz Slovenije priznaje kako je i njegova supruga doživjela uznemiravanje. "Odmah kad smo došli u avion sjedio je na našim sjedištima. Bio je kraj moje žene. Odmah ju je počeo dirati po glavi i po ramenu pa joj je kroz kosu prstima prolazio. Rekao sam: 'Što se događa, ti ne sjediš ovdje, makni se!' I onda se ustao i otišao.

"Sjedio sam blizu jednog Srbina, bio je krupan, pa smo se dogovorili ako se ne smiri da ćemo ga zadržati nekako, ali onda je otišao u prvi razred i nije se više vraćao", kaže.

Svjedok incidenta tvrdi kako je posada Croatia Airlinesa pijanom putniku rekla da će biti primorani sletjeti u München, u slučaju da nastavi s takvim ponašanjem.

"Onda su ga prebacili u prvi razred koji su ispraznili. Tamo su pored njega bile dvije stjuardese koje su ga cijeli let smirivale, a on je još uvijek vikao. Mislim da se bojao da ćemo stvarno sletjeti u München, ali svejedno su ga uhapsili u Parizu. Šest policajaca ga je odvelo. Ne znam kako se zove, ima oko 45-50 godina i nije bio neka propalica, bio je sportske građe", zaključuje svjedok incidenta.

'Postupili smo u skladu s praksom'

Net.hr je kontaktirao Croatia Airlines čiji glasnogovornik nam je potvrdio kako je došlo do incidenta na letu za Pariz. "Croatia Airlines potvrđuje da je 14. kolovoza ove godine tijekom redovitog međunarodnog leta iz Zagreba u Pariz (broj leta OU470) zabilježeno neprihvatljivo ponašanje jednog putnika, koje se u civilnom zračnom prometu svrstava u kategoriju 'unruly passenger'.

"Posada zrakoplova je zbog toga postupila u skladu s propisanom kompanijskom procedurom za slučajeve neprihvatljivog ponašanja putnika, koja se temelji na međunarodnim zrakoplovnim standardima na području sigurnosti letenja, a nakon što je zrakoplov sigurno sletio u parišku zračnu luku Charles de Gaulle putnika su priveli djelatnici aerodromske policije", kazao je glasnogovornik Croatia Airlinesa, Davor Janušić.

Iz avioprijevoznika ističu kako se ovakvi događaji prate kontinuirano na mjesečnoj razini. "Službeni statistički podaci pokazuju kako posljednjih godina nema značajnijih odstupanja u učestalosti 'unruly putnika'. Pritom se kao najčešći uzroci neprimjerenog ponašanja putnika bilježi utjecaj opojnih sredstava (prije svega alkohola) i nepridržavanje propisanih pravila ponašanja tijekom leta", zaključuje Janušić.

