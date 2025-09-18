Prometna na A1! HAK poslao upozorenje vozačima, nemojte ga ignorirati

Zbog prometne nesreća na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h - objavio je jutros HAK.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. "Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila", upozorava HAK.

Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca.

Prekid prometa zbog radova na autocestama A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zabok zatvoren je izlazni krak iz smjera Zagreba

A7 Rijeka-Rupa-Žuta Lokva zatvoren je krak čvora Orehovica (s autoceste A7 na autocestu A6) iz smjera Križišća u smjeru Zagreba.

