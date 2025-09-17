Mladić (19) završio s prijavom zbog 'kalašnjikova': Vojnik odmah shvatio o čemu se radi

Nepotrebnu paniku u Splitu u utorak izazvala je airsoft replika puške, a ne kalašnjikov, a 19-godišnji mladić koji ju je nosio, vraćao se s igre u Solinu prema svojoj kući, doznaje se u splitskoj policiji.

Splitska je policija u srijedu navečer dovršila intenzivno kriminalističko istraživanje nad 19- godišnjakom koji je u utorak ujutro na području Splita nosio airsoft repliku puške, a, vidjevši ga netko je pomislio da je riječ o pravom oružju i o tome javnost uzbunio preko društvenih mreža. Dodatnu je paniku stvorio i predsjednik gradskog kotara u kojem se sve odvijalo, koji je na svom Facebooku zbog svega pozvao građane da ostanu u svojim kućama.

Vojnik odmah shvatio o čemu se radi

Nedugo nakon toga se ponovno oglasio tvrdeći da se radilo o lažnoj dojavi.

U međuvremenu je policija pregledala snimke s brojnih lokacija, no nisu uočili osobu s "navodnim kalašnjikovim" u ruci. Ubrzo se javio bivši vojnik koji je vidio mladića, ali je odmah shvatio da se ne radi o pravom oružju.

Policija je na kraju utvrdila kako je riječ o airsoft replici puške kojom se 19-godišnjak koristio prilikom igre na području Solina nakon čega je opremu nosio prema obiteljskoj kući.

Replika puške mu je oduzela i protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Odluku o sankcijama će naknadno donijeti nadležni sud, kazali su u policiji.

Airsoft je simulacijski sport, sličan paintballu, u kojem se upotrebljavaju replike vatrenog oružja, plastična ili metalna, koje izbacuju kuglice od tvrde plastike.

