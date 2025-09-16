Muškarac s kalašnjikovom šeće po Splitu, policija na nogama. 'Maknite se s ulica, evo gdje možda ide'

Muškarac s kalašnjikovom viđen je kako šeće u utorak po Smokoviku, upozorio je predsjednik gradskog kotara Mejaši i gradski vijećnik HDZ-a Toni Piplica, a dojavu je potvrdila i splitska policija koja je na terenu.

Glasnogovornik splitske policije Toni Milat potvrdio je za Dalmatinski portal da pretražuju područje Smokovika i Dračevca, ali da zasad nisu pronašli osobu s oružjem. Dojavu su, kaže, dobili u 11.30 sati.

Piplica je, s druge strane, građane pozvao da se maknu s ulica i ostanu u domovima.

"Prije nešto manje od sat vremena viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži", objavio je.

"Ako je krenuo južno onda ide prema ulicama Magistrala Solin, svetog Spasa, svetog Liberana, 141. brigade Hrv. vojske i centru Mejaša. Ako je krenuo sjeverno ide prema Mostinama i Neslanovcu", dodao je, i apelirao na sugrađane da informaciju dijele dalje.

Za više detalja obratili smo se policiji, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne.

