UZBUNA NA ISTOKU GRADA /

Muškarac s kalašnjikovom šeće po Splitu, policija na nogama. 'Maknite se s ulica, evo gdje možda ide'

Muškarac s kalašnjikovom šeće po Splitu, policija na nogama. 'Maknite se s ulica, evo gdje možda ide'
Foto: Rtl

Predsjednik gradskog kotara Mejaši i HDZ-ov gradski vijećnik Toni Piplica pozvao je građane da se maknu s ulica i ostanu u svojim domovima

16.9.2025.
17:16
Dunja Stanković
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac s kalašnjikovom viđen je kako šeće u utorak po Smokoviku, upozorio je predsjednik gradskog kotara Mejaši i gradski vijećnik HDZ-a Toni Piplica, a dojavu je potvrdila i splitska policija koja je na terenu.  

Glasnogovornik splitske policije Toni Milat potvrdio je za Dalmatinski portal da pretražuju područje Smokovika i Dračevca, ali da zasad nisu pronašli osobu s oružjem. Dojavu su, kaže, dobili u 11.30 sati. 

Piplica je, s druge strane, građane pozvao da se maknu s ulica i ostanu u domovima. 

"Prije nešto manje od sat vremena viđena je muška osoba kako šeta s kalašnjikovom po Smokoviku. Sirene su prozujale prije pola sata i prema mojim saznanjima policija ga još traži", objavio je. 

"Ako je krenuo južno onda ide prema ulicama Magistrala Solin, svetog Spasa, svetog Liberana, 141. brigade Hrv. vojske i centru Mejaša. Ako je krenuo sjeverno ide prema Mostinama i Neslanovcu", dodao je, i apelirao na sugrađane da informaciju dijele dalje. 

Za više detalja obratili smo se policiji, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vojnici na motorima, bombarderi i nuklearno oružje kod NATO granice. Što se događa? 'Ništa ne skrivamo'

SplitPolicijaKalašnjikov
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UZBUNA NA ISTOKU GRADA /
Muškarac s kalašnjikovom šeće po Splitu, policija na nogama. 'Maknite se s ulica, evo gdje možda ide'