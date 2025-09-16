U moru pronađeno tijelo muškarca (84): Pao u more s izvanbrodskim motorom

Pulska policija je u ponedjeljak u večernjim satima zaprimila dojavu kako je u uvali Kuje pronađeno beživotno tijelo starije muške osobe.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid te su ustvrdili kako je u moru pronađeno tijelo muškarca (84), prema dosad utvrđenom, pao u more zajedno s izvanbrodskim motorom.

Dežurna mrtvozornica konstatirala je da na tijelu nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed utapanja te je naložena medicinska obdukcija.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog auta propucao muškarca, policija bivšeg kolegu sumnjiče za pokušaj ubojstva