U moru pronađeno tijelo muškarca (84): Pao u more s izvanbrodskim motorom

Foto: Ilustracija/Hrvoje Jelavic/pixsell

Dežurna mrtvozornica konstatirala je da na tijelu nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed utapanja

16.9.2025.
12:38
danas.hr
Ilustracija/Hrvoje Jelavic/pixsell
Pulska policija je u ponedjeljak u večernjim satima zaprimila dojavu kako je u uvali Kuje pronađeno beživotno tijelo starije muške osobe.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid te su ustvrdili kako je u moru pronađeno tijelo muškarca (84), prema dosad utvrđenom, pao u more zajedno s izvanbrodskim motorom.

Dežurna mrtvozornica konstatirala je da na tijelu nema tragova nasilja i da je smrt nastupila uslijed utapanja te je naložena medicinska obdukcija.

UtapanjeIstra
