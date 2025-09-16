Srbin u Vodicama nasjeo na podlu prijevaru: Koštala ga je kobna pogreška

Državljanin Srbije (40) postao je meta računalne prijevare u Vodicama nakon što je 13. rujna preko internetskog oglasnika oglasio prodaju romobila.

Kako javlja PU šibensko-kninska, muškarca je potom kontaktirala nepoznata osoba rekavši da je zainteresirana za kupnju. No, "kvaka" je bila u tome da je osoba zatražila da plati romobili preko aplikacije koju će mu poslati. Aplikaciju je prodavatelj otvorio i u nju upisao podatke bankovnog računa.

Međutim, 40-godišnji državljanin Srbije vrlo brzo je shvatio da mu je račun terećen za novčani iznos od ukupno 264,32 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Policija provodi izvide u cilju otkrivanja počinitelja.

Preporuke policije

Policija je također napisala važne preporuke građanima:

budite oprezni prilikom kupovine i prodaje putem raznih internetskih oglasa

vodite računa o zaštiti svojih osobnih podataka, osobito onih koji su inače nedostupni drugim osobama, a mogu poslužiti za sklapanje bilo kakvih ugovornih odnosa ili podizanje novca s računa

posebnu pažnju obratite na davanje ili ostavljanje osobnih dokumenata ili njihovih preslika bez nadzora na mjestima koja omogućuju pristup drugim osobama i njihovu neovlaštenu uporabu

ne pristajte na bilo kakve nerealne prijedloge drugih osoba.

Ako sumnjate na prijevaru, policija vas poziva da prijavite svaki takav način komunikacije. "Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi."

POGLEDAJTE VIDEO: Policija apelira na građane koji su prevareni piramidalnom shemom da se jave: