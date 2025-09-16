Pijani mladić udario u stup na Trešnjevci i smrskao auto: Dobio gadnu kaznu

Pijani mladi vozač (21) u noći na nedjelju naletio je na stup javne rasvjete na zagrebačkoj Trešnjevci.

Zagrebačka policija u utorak je izvijestila da se prometna nesreća dogodila oko 3.00 sati dok se vozač kretao Jadranskim mostom u smjeru sjevera.

Stigao je do raskrižja sa Selskom, no nije prilagodio brzinu dok je skretao ulijevo. Izgubio je nadzor na vozilom i naletio na stup.

Bez pojasa

Očevid je pokazao da je 21-godišnjak u krvi imao 1,83 promila alkohola te da nije bio vezan. Zadobio je lakše ozljede, a liječničku pomoć pružili su mu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Zbog sudjelovanja u nesreći uhićen je i doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Sud ga je proglasio krivim te će morati platiti novčanu kaznu tešku 1.840 eura.

Uz to je na tri mjeseca dobio zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

