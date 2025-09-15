Dalmatinac usred šume zasadio nevjerojatnu plantažu: Pao usred 'berbe'

VIDEO: FILMSKA AKCIJA /

Policija je prošli petak razotkrila još jednu domaću plantažu marihuane, i to usred šume na nepristupačnom terenu u Zaostrogu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U središtu priče je 54-godišnjak koji se, prema svemu sudeći, jako zaigrao u svom "zelenom poslu".

Prema informacijama iz PU splitsko-dalmatinske, policajci su već neko vrijeme sumnjali da se nepoznata osoba bavi uzgojem marihuane s ciljem preprodaje, pa su se uputili na teren u sklopu kriminalističkog istraživanja. A tamo – prava scena kao iz krimi-serija.

Naime, u šumi su zatekli muškarca kako dolazi do zemlje na kojoj su bile posađene stabljike marihuane. Ni ne sluteći da ga promatraju, 54-godišnjak je započeo s “berbom” – rezao je vrhove biljaka i uređivao ih za, pretpostavlja se, daljnju distribuciju. Policajci su brzo reagirali i uhitili ga na licu mjesta.

Ispostavilo se da je na dvije zemljane parcele uzgojio čak 114 stabljika marihuane, visine od 43 do 165 centimetara. Nije teško zaključiti da je riječ o ozbiljnoj količini za koju se sumnja da je bila namijenjena tržištu.

Nad 54-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje, a protiv njega slijedi kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

"U sklopu kriminalističkog istraživanja od njega je još oduzeto 275 grama marihuane i dvije digitalne vage za precizno mjerenje s tragovima droge koje je koristio za pakiranje droge. Pronađena droga i predmeti su oduzeti.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 54-godišnjak, koji je do sada kazneno prijavljivan dva puta zbog istovrsnog kaznenog djela, opet počinio kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama i uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku nakon čega mu je određen istražni zatvor", priopćili su iz policije.