UŽAS KOD JADRANSKOG MOSTA /

Mortus pijan se zaletio na zeleno, a onda se zakucao u stup: 'Samo je ponavljao da je dobro'

Mortus pijan se zaletio na zeleno, a onda se zakucao u stup: 'Samo je ponavljao da je dobro'
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell, Ilustracija

Na križanju Jadranskog mosta i Selske pijani vozač Audija A3 zabio se u stup. Prometna nesreća se dogodila oko 3 sata ujutro u nedjelju

14.9.2025.
12:31
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell, Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na križanju Jadranskog mosta i Selske pijani vozač Audija A3 zabio se u stup. Prometna nesreća se dogodila oko 3 sata ujutro u nedjelju. Iz policije su izvijestili kako je riječ o mladiću koji je vozio u alkoholiziranom stanju, javlja 24 sata.

"Radi se o mladiću starom 21 godinu koji je imao 1,83 promila alkohola u krvi. Vozio se Jadranskim mostom u smjeru sjevera te na križanju sa Selskom ulicom, na znak zelenog svjetla, nije prilagodio brzinu i zabio se u rasvjetni stup. Ima lakše ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC Zagreb", navode iz policije.

'Samo je ponavljao da je dobro'

"Oko 3 sata ujutro odlučili smo ići nešto pojesti nakon izlaska te smo samo odjednom čuli glasno škripanje guma i kočnica i onda prasak. Odjurili smo prema tom zvuku i vidjeli da se netko autom zabio u stup, kazao je čitatelj 24sata. 

Dodao je da su prišli mladiću koji je, kažu, bio pomalo u šoku. "Vidjeli smo da nema vidljive ozljede i samo je ponavljao da je dobro. Netko je pozvao Hitnu i policiju, a mi smo otišli", rekao je čitatelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Prometna nesreća kod čvora Popovec: Sletio helikopter, stigli i vatrogasci

PolicijaPrometna NesrećaJadranski MostPijan Izazvao Nesrecu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS KOD JADRANSKOG MOSTA /
Mortus pijan se zaletio na zeleno, a onda se zakucao u stup: 'Samo je ponavljao da je dobro'