Mortus pijan se zaletio na zeleno, a onda se zakucao u stup: 'Samo je ponavljao da je dobro'

Na križanju Jadranskog mosta i Selske pijani vozač Audija A3 zabio se u stup. Prometna nesreća se dogodila oko 3 sata ujutro u nedjelju. Iz policije su izvijestili kako je riječ o mladiću koji je vozio u alkoholiziranom stanju, javlja 24 sata.

"Radi se o mladiću starom 21 godinu koji je imao 1,83 promila alkohola u krvi. Vozio se Jadranskim mostom u smjeru sjevera te na križanju sa Selskom ulicom, na znak zelenog svjetla, nije prilagodio brzinu i zabio se u rasvjetni stup. Ima lakše ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je u KBC Zagreb", navode iz policije.

'Samo je ponavljao da je dobro'

"Oko 3 sata ujutro odlučili smo ići nešto pojesti nakon izlaska te smo samo odjednom čuli glasno škripanje guma i kočnica i onda prasak. Odjurili smo prema tom zvuku i vidjeli da se netko autom zabio u stup, kazao je čitatelj 24sata.

Dodao je da su prišli mladiću koji je, kažu, bio pomalo u šoku. "Vidjeli smo da nema vidljive ozljede i samo je ponavljao da je dobro. Netko je pozvao Hitnu i policiju, a mi smo otišli", rekao je čitatelj.

