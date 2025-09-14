CRNI VIKEND /

Tragedija kod Bosiljeva: Sletio s ceste i udario u stabla - nije mu bilo spasa

Tragedija kod Bosiljeva: Sletio s ceste i udario u stabla - nije mu bilo spasa
Foto: Rtl

Sve se dogodilo oko 19.35, a policija je objavila detalje ove nesreće

14.9.2025.
8:25
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Rtl
Pedesetjednogodišnji motociklist poginuo je u subotu u blizini naselja Grabrk, općina Bosiljevo.

Kako je izvijestila policija, tragedija se dogodila u 19.35 sati kada je muškarac vozio motocikl bez zaštitne kacige. Vozio je županijskom cestom od Bosiljeva prema naselju Grabrk te je na ravnom dijelu ceste, neposredno prije ulaska u zavoj, odjednom sletio izvan kolnika i udario u stabla.

Pao je na zemljano-kamenu padinu i poginuo.

"O navedenom događaju obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo koje je obavljanje očevida prepustilo policijskim službenicima. Po nalogu nadležnog državnog odvjetništva tijelo će biti prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će se provesti obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti 51-godišnjaka", objavila je policija.

Tragedija kod Bosiljeva: Sletio s ceste i udario u stabla - nije mu bilo spasa