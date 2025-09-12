Malena preminula od opekotina, pokušali je liječiti kremama? 'Majka je u strašnom šoku'

Roditelji trogodišnje djevojčice koja je preminula od posljedica opekotina u Slavonskom Brodu u petak su ispitani u Županijskom državnom odvjetništvu.

Očekuje se da će sutra u 8 sati biti prepraćeni pred suca Županijskog suda koji će odlučiti o tome hoće li im odrediti istražni zatvor od 30 dana koje će vjerojatno zatražiti Državno odvjetništvo. Naime, majka nije hrvatska državljanka, pa postoji mogućnost bijega.

Inače, riječ je o paru koje ima još troje djece. Navodno se dijete opeklo vodom pri kupanju, a roditelji su pokušali dijetetu pomoći kremama.

"Mogu vam reći da je izvršeno prvo ispitivanje, gdje je majka iskazivala i odgovarala na postavljena pitanja. Ovo je jedna strašna tragedija, to nije nešto što je namjerno napravila, ona je u strašnom šoku", rekao je odvjetnik Zoran Mataić.

Hoće li ŽDO predložiti pritvor, znat ćemo nakon ispitivanja oca te je potvrdio da će se u subotu odlučiti o istražnom zatvoru.

Odgovorio je da ne smije ulaziti u sadržaj razgovora, ali da su roditelji vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu otkloniti posljedice. "Dalje od tog ne bih govorio. O nalazu obdukcije ne mogu ništa reći, nemam ga i nisam ga pročitao", rekao je.

