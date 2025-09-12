Dijete umrlo od opeklina u Slavonskom Brodu, policija objavila za što terete oca (25) i majku (23)

Brodsko-posavska policija objavila je detalje jučerašnjeg slučaja u Slavonskom Brodu.

U Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, dana 11. rujna, oko 8.35 sati, zaprimljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete (rođeno 2023. godine) o čemu je prvi izvijestio Net.hr.

Sumnjiči se da roditelji nisu na vrijeme zbrinuli dijete

U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz suradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne odvjetnice za mladež u Slavonskom Brodu je obavio očevid. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava, policijski službenici su uhitili 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju. Navedene se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo.

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Slijedi izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područnom uredu Slavonski Brod.

Kao što smo jučer objavili, neslužbeno, do nesretnog slučaja je najvjerojatnije došlo tijekom kupanja. Navodno je dijete u kobnom trenutku bilo u kadi i opeklo se vrućom vodom.

