Dijete umrlo od opeklina u Slavonskom Brodu, policija objavila za što terete oca (25) i majku (23)
Navedene se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete
Brodsko-posavska policija objavila je detalje jučerašnjeg slučaja u Slavonskom Brodu.
U Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske, dana 11. rujna, oko 8.35 sati, zaprimljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete (rođeno 2023. godine) o čemu je prvi izvijestio Net.hr.
Sumnjiči se da roditelji nisu na vrijeme zbrinuli dijete
U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz suradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne odvjetnice za mladež u Slavonskom Brodu je obavio očevid. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava, policijski službenici su uhitili 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju. Navedene se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo.
Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Slijedi izvješće Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područnom uredu Slavonski Brod.
Kao što smo jučer objavili, neslužbeno, do nesretnog slučaja je najvjerojatnije došlo tijekom kupanja. Navodno je dijete u kobnom trenutku bilo u kadi i opeklo se vrućom vodom.
