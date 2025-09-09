Šok u Zaprešiću, pogledajte što su Srbinu našli u kamionu: 'Postojala je opasnost za život'

Hrvatska policija u ponedjeljak je predvodila koordiniranu akciju uz potporu EUROPOL-a na području Zaprešića kojom su spasili živote šestero migranata koje je u kamionu krijumčario 42-godišnji državljanin Srbije.

"Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Policijske uprave zagrebačke, u okviru Operativne radne skupine ZeBRa te uz podršku EUROPOL-a na terenu i operativnu suradnju s MUP-om Republike Slovenije, koordiniranim postupanjem 8. rujna 2025. godine na području Zaprešića spriječili su krijumčarenje šestero migranata smještenih u tovarnom prostoru teretnog vozila (tegljač s poluprikolicom) srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnji državljanin Srbije", istaknula je policija u priopćenju.

Foto: Mup Rh

Ističu i da su migranti bili skriveni u prostoru između tereta te je postojala stvarna opasnost za njihove živote tijekom vožnje, bilo zbog pomicanja tereta ili nedostatka zraka.

'Izuzetno opasan modus operandi'

Nakon kriminalističkog istraživanja, na području Varaždina policija je uhitila i 32-godišnjeg Srbina, inače vlasnika trgovačkog društva u Srbiji i vlasnika navedenog kamiona. Sumnja se da je sudjelovao u organizaciji krijumčarenja migranata.

"Ne prezajući ugroziti zdravlje i živote krijumčarenih migranata radi stjecanja što veće materijalne koristi, krijumčarske mreže pribjegavaju nizu protumjera kako bi izbjegle otkrivanje od strane policije. Ovaj i njemu slični modus operandi krijumčarenja ljudi zapadno balkanskom krijumčarskom rutom iz Srbije prema zemljama zapadne Europe smatraju se izuzetno opasnima", istaknula je policija u priopćenju.

Foto: Mup Rh

"Suzbijanje kriminalnih mreža koje na takav način uobličuju svoje kriminale aktivnosti jedan je od prioriteta ove Operativne radne skupine. Kriminalni profit neposrednih krijumčara za ovaj oblik kriminalne aktivnosti je iznadprosječan, a u konkretnom slučaju vjeruje se kako bi zarada dvojice uhićenih krijumčara bila najmanje devet tisuća eura", dodaje policija.

Navedenu dvojicu sumnjiči se počinjenje kaznenog djela Protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz članka 326. Kaznenog zakona. Obojica su završila u pritvoru, a Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu je podnijeta kaznena prijava.

