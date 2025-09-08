Vozač koji je u Požegi udario pješaka s djetetom u naručju je bio drogiran!

Vozač (28), koji je u nedjelju u Požegi teretnim automobilom naletio na pješaka s djetetom u naručju, bio je drogiran, otkrila je požeško-slavonska policija.

Nesreća se dogodila na Trgu Svetog Trojstva, koji je bio privremeno zatvoren za promet zbog festivala.

Pješak (61) je teško ozlijeđen, dok je dijete zadobilo lakše ozljede. Prevezeni su u Opću županijsku bolnicu u Požegi.

"Tom prilikom 28-godišnji vozač upravljajući teretnim automobilom i krećući se vožnjom unatrag, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti na siguran način, stražnjim dijelom vozila udario je 61-godišnjeg pješaka koji je u naručju držao dijete", utvrdila je policija.

Alkotest je potvrdio da vozač (28) nije bio pijan, no potvrđena je prisutnost droge u njegovom organizmu.

Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

POGLEDAJTE VIDEO: U teškoj prometnoj nesreći u Karlovcu poginula pješakinja