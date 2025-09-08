Tonka je u tri mjeseca izbola trojicu u Zagrebu: 'Čuo sam da je ispikala dečka zbog bureka'

Na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje Zagrepčanki Tonki Č. (43), optuženoj da je u tri mjeseca prošle godine u svom stanu u centru grada nožem izbola trojicu muškaraca. Neobično u ovom slučaju je to što sve tri njezine žrtve isprva nisu znale reći policije njezino ime. Tvrdili su da ih je napala nepoznata osoba, no u međuvremenu se rasplelo klupko krvavih zločina.

Prva dvojica muškaraca lakše su ozlijeđena, a jedan teško. Riječ je o 54-godišnjem T.J.-u koji je malo iza devet sati ujutro 25. svibnja prošle godine nakon svađe s Tonkom sav krvav s ozljedom na prsima iskočio kroz prozor prizemnog stana i bacio nož s oštricom od 22 centimetra.

Susjedi su posvjedočili da je za njim odmah iz stana izašla žena s tragovima krvi, koja je uzela nož i vratila se u stan.

Alkohol, nož i krvavi zločin

Na ročište je iz pritvora, kao i optužena Tonka Č., dovedena dizajnerica odjeće A.D.H. (40). Otkrila je da je Tonku upoznala još 2017. godine, kada je završila u istražnom zatvoru zbog pokušaja ubojstva prijatelja T.J. U međuvremenu su se prestale družiti jer, kaže, "kad pije alkohol, kao da vrag uđe u nju".

"Taj T.J. je iskorištavao žene ovisnice za drogu i za seks. A poznajem i D.J. također dugo te mi je pričao da, ako me policija bude zvala, da kažem da je tu večer bio s nekom ženskom osobom i da su išli prema benzinskoj. Kao i da su je neke osobe počele vrijeđati i da je nju tada napao jedan čovjek od kojeg ju je branio. I pokazao mi je nakon toga ožiljak na dlanu", ispričala je A.D.H. tijekom ispitivanja, prenosi Jutarnji list.

Dodala je da ju je Tonka upoznala s T.J.

"Kad je T.J.-a prvi puta ubola, rekla je da ju je tada uvrijedio i da joj je žao zbog toga. Tonka i T.J. nisu bili u vezi, a odlazila je k njemu zbog alkohola i novca jer joj je trebalo za stanarinu, a on ima jedan kafić. Kakav je T.J. za mene? Seljačina, primitivan, vrlo nepristojan i nekulturan. Ne cijeni ženski rod. A D.J. je, pak, patološki lažljivac, narkoman i nasilan. Kad sam prekinula s njim udario me teleskopskom palicom, no to nisam prijavila policiji", prisjetila se svjedokinja. koja tvrdi da Tonka i T.J. nisu bili u vezi.

Vjeruje se da je Tonka Č. trojici muškaraca nanijela ukupno pet uboda kuhinjskim nožem. Uhićena je nakon što je provela dva i pol mjeseca u psihijatrijskoj bolnici Vrapče gdje je završila nakon trećeg incidenta.

Jednog već pokušala ubiti prije par godina

Na sudu je tvrdila da se ničega ne sjeća i da zna da se samo probudila na Hitnoj u Vrapču. No, već je 2016. bila osuđena na dvije godine zatvora za pokušaj ubojstva. Meta joj je bio jedan od trojice izbodenih na koje se okomila i lani.

Vodoinstalater S.P. se na suđenju prisjetio krvavog subotnjeg jutra kada se dogodio treći zločin. S kolegom je tada radio na sanaciji haustora, kada ih je prekinula galama.

"Kolega je u dvorištu zgrade na tlu pronašao mobitel i ručnik. Bile su to stvari gospođe koja je sva raščupana otvorila prozor i počela se nerazgovijetno derati. Vratio joj je stvari pa je zatvorila prozor. Nekih 15 minuta je bila tišina, da bi opet počelo glasno udaranje. Uznemirili smo se i ja sam pozvao policiji. Došli su brzo, a u jednom trenutku je gospodin iskočio kroz prozor i rekao: ‘Izbola me‘ te otrčao prema kružnom toku", ispričao je.

Njegov radni kolega je navodno vidio da je Tonka nesretnog muškarca htjela još jednom ubosti, ali nije budući da je shvatila da ju je netko vidio.

Poznanik optužene A.K. (50) svjedočio je o njihovom poznanstvu i posjetu stanu optužene koji ga je koštao slobode. Naime, on i njegova bivša cura došli su do Tonkina stana jer ih je zamolila da od tamo uzmu neke stvari dok je ona u bolnici. Stan je bio zapečaćen, iako A.K. tvrdi da su vrata bila razvaljena.

"Sve što smo za Tonku uzeli iz stana nam je uzela policija. I ja sam na kraju za to kažnjen sa šest mjeseci. Tea mi je kasnije rekla da je Tonka ispikala jednog dečka, valjda onog istog radi bureka", posvjedočio je A.K., inače vozač po zanimanju.

Protiv nje je Županijsko državno odvjetništvo u veljači ove godine podignulo optužnicu zbog dva pokušaja ubojstva i jednog teškog ubojstva u pokušaju.

Prema pisanju Jutarnjeg, optužena boluje od psihoorganskog sindroma i ima problema s alkoholom.

Drugog je muškarca napala u travnju prošle godine. Nakon svađe je uzela nož i ubola ga u trbuh iznad pupka, no uspio je pobjeći da vrijeme pa je prošao tek s lakšim ozljedama.

"Došao sam u taj stan na poziv ženske osobe. Pili smo votku, družili se, bila je i jedna prijateljica s nama. Nju je najednom nešto prebacilo. Bez razloga me ubola. Sjeo sam na krevet pa mi je ta prijateljica stavljala krpu na ranu. Bio sam u stanju šoka, kazao je ozlijeđeni.

Prva žrtva je D.J. kojeg je, također nakon svađe, dva puta ubola u veljači.

