Žena vrištala i bježala od Sirijca: Dostigao ju je u teretani i nasmrt izbo nožem

Neimenovani 57-godišnji napadač, porijekom iz Sirije, izbo je žrtvu na popularnoj šetnici u njemačkom Magdeburgu u nedjelju oko 12 sati. Žena, također Sirijka, je preminula, piše Fenix.

Svjedoci su prije tragedije čuli vriskove dok je žena bježala. U očajničkom pokušaju da se spasi, navodno je utrčala u poslovnu zgradu gdje se nalazi i teretana.

Napadač ju je slijedio te je u stubištu zgrade više puta izbo nožem. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, žena je preminula na mjestu.

Napadač u bolnici

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog, teško ozlijeđenog. Prema pisanju medija, sam si je nanio ozljede. Trenutno je pod nadzorom i liječi se u bolnici.

Iz policije su potvrdili kako su i žrtva i napadač sirijski državljani, ali njihova međusobna povezanost zasad nije poznata. Cijeli slučaj vodi kriminalistička policija, koja i dalje intenzivno radi na utvrđivanju motiva ovog šokantnog zločina.

Nadležno državno odvjetništvo u Magdeburgu očekuje preliminarne rezultate obdukcije u ponedjeljak, nakon čega će biti odlučeno hoće li protiv osumnjičenog biti zatražen istražni zatvor te hoće li biti smješten u pritvor ili zatvorsku bolnicu.

