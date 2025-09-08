Drogirani vozač terencem se zabio u grupu djevojaka u popularnom ljetovalištu: Jedna poginula

Drogirani vozač uletio je svojim terencem na pločnik i pokosio tri djevojke koje su hodale kraj popularne plaže na Ibizi u nedjelju oko 11.15 sati. Nakon toga je svojim Jeep Wranglerom srušio uličnu svjetiljku i zabio se u restoran nasuprot plaže Pouet, piše Metro.co.uk.

Prema Diario de Ibiza, jedna od njih je navodno umrla u bolnici od zadobivenih ozljeda.

Ozlijeđena 23-godišnja Britanka prevezena je na hitnu pomoć u glavnoj državnoj bolnici na Ibizi, Can Misses, gdje je, kako se navodi, "stabilna i pri svijesti".

Nacionalnosti druge dvije žene nisu još objavljene.

Vozač nije prošao test na droge na mjestu događaja, a sumnja se da je nekoliko trenutaka prije nesreće konzumirao "plin za smijanje".

Poznato samo da je Irac

Uhićen je zbog sumnje na vožnju pod utjecajem droga, ubojstvo iz nehaja i nanošenje tjelesnih ozljeda.

Njegovo ime nije objavljeno, ali poznato je da ima oko 30 godina. Nije poznato je li bio na odmoru ili živi na Ibizi.

Glasnogovornik gradske vijećnice San Josea potvrdio je da je uhićeni muškarac Irac, ali nije mogao dati više informacija.

"Lokalna policija San Josea danas je uhitila irskog vozača nakon što je udario tri osobe u području Es Pueto, što je rezultiralo jednom smrtnom smrću i dvije teške ozljede", rekao je i dodao:

"Pritvorenik je optužen za nepažljivu vožnju, vožnju pod utjecajem droga, ubojstvo iz nehaja zbog grube nepažnje i teške ozljede zbog grube nepažnje, nakon što su početne istrage otkrile dokaze o konzumaciji dušikovog oksida nekoliko trenutaka prije nesreće".

