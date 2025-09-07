Ministar obrane BiH ulovljen na djelu: Na svadbi u Livnu, stoji na stolu i pjeva Thompsona

Ministar obrane BiH i potpredsjednik SDP-a BiH, Zukan Helez, javno je zapjevao Thompsonovu pjesmu ''Moj Ivane'', a nakon brojnih kritika oglasio se na Facebooku, poručivši da je riječ o domoljubnoj pjesmi.

Foto: Profimedia

Tijekom vikenda snimljen je na svadbi u Livnu kako stoji na stolu i pjeva pjesmu Marka Perkovića Thompsona, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama. Kritičari, ponajviše iz redova bošnjačke SDA te u srpskim medijima, optužili su ga da promovira izvođača kojeg se često dovodi u vezu s ustaškom ideologijom.

U objavi na Facebooku Helez je pojasnio kako ga je pjesma podsjetila na djetinjstvo i rodni Kupres, naglasivši da je doživljava kao domoljubnu.

Zukan Helez ministar odbrane BiH i zamjenik predsjednika SDP-a šenluči uz Thompsonove pjesme pic.twitter.com/Fou4d6t0Bq — Nedim ⚜️ (@dimNe_) September 7, 2025

''Pjesma koju sam pjevao nije uvredljiva, ne vrijeđa ničija vjerska ni nacionalna osjećanja, to je domoljubna pjesma“, napisao je ministar na svom Facebook profilu.

“Bio je to trenutak u kojem su me, kao i svakog čovjeka, preplavile uspomene, na djetinjstvo, na ljude kojih više nema, na kuću u kojoj sam rođen, na stare prijatelje koje rijetko viđam i na moj rodni kraj. Pjesma koju sam pjevao nije uvredljiva, ne vrijeđa ničija vjerska ni nacionalna osjećanja – to je domoljubna pjesma”, napisao je.

Dodao je kako ne može, niti se želi sramiti ljubavi prema svom zavičaju. ''Na kraju dana, svi smo mi ljudi, sa svojim korijenima, uspomenama, tugama i radostima. I na kraju, nadam se da će i botovi SDA shvatiti da sam iskreno za cjelovitu i multietničku Bosnu i Hercegovinu. Ne onu kakvu oni zamišljaju, podijeljenu, u kojoj se ne smije ni spomenuti grad u kojem Bošnjaci nisu većina”, dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Croata ušao u kavez uz Thompsona