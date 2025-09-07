Uništeni dron razotkrio mračnu tajnu? Ukrajince zaprepastila snimka koju su pronašli

Ukrajinske snage preuzele su snimku s oborenog drona koja navodno otkriva kinesku ulogu u izgradnji ubojitih ruskih flota, javlja The Sun u nedjelju.

Nakon što su Ukrajinci otvorili ratni dron kojeg je koristila Rusija, na tvrdom disku pronašli su videozapise snimljene u Kini. Navodno prikazuju kineske inženjere dok snimaju autocestu Beihuan u Shenzhenu kako bi testirali ciljne sposobnosti kamere koju su kasnije ugradili u dron kamikazu.

Riječ je o kameri A40 Pro koju je proizvela kineska tvrtka ViewPro. Programirana je tako da koristi umjetnu inteligenciju za praćenje i odabir ciljeva. Ima sposobnost rotacije od 360 stupnjeva i mogućnost uvećanja od 40 puta pa ruskim vojnicima daje nevjerojatnu i jezivu preciznost.

'Nimalo me ne iznenađuje'

Dugo se sumnjalo da Kina pomaže Rusiji u brutalnoj invaziji na Ukrajinu, iako je Peking više puta negirao umiješanost. Međutim, The Sun piše da bi nevjerojatna pogreška sa snimkom mogla ukazati na prve otkrivene dokaze o njihovom sudjelovanju.

Visoki ukrajinski zapovjednik izjavio je da ga nimalo ne iznenađuje da je Kina uključena u proizvodnju komponenata za ruske sustave naoružanja. "Znamo da je kineska tehnologija puno naprednija od ruske. Postavlja se pitanje imaju li sankcije učinka ili Moskva aktivno nadograđuje svoje flote dronova", pita se zapovjednik.

"Na kraju krajeva, Kina i Rusija nisu prijatelji. Kina pomaže Rusiji samo kako bi oslabili utjecaj SAD-a i njihovu obranu Tajvana. Kineski predsjednik Xi Jinping daleko je vjerodostojniji protivnik od rukog predsjednika Vladimira Putina, on je majstor dugoročne igre", nastavlja Ukrajinac i tvrdi da kod Rusije gotovo da nema nikakvog vojnog planiranja. "Oni su od toga odustali. Sve se svodi na patnju, na ubijanje nevinih, a kineska tehnologija ih u tome čini još učinkovitijima", govori ukrajinski zapovjednik.

Podsjetimo, u ruskim napadima na civile i civilnu infrastrukturu lansirano je više od 50 tisuća kamikaza dronova. Takvi napadi uvelike su pridonijeli smrti 14 tisuća civila od početka sveobuhvatne invazije.

