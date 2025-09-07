Savršen provod zamalo završio kao tragedija: 40 vatrogasaca spašavalo dvije pijane cure...

Jedan izlazak zamalo je završio tragično za dvije mlade djevojke.

18 i 20-godišnjakinja spašene su u noći s četvrtka na petak iz rijeke Elbe u Dresdenu nakon što su u alkoholiziranom stanju otpustile ponton i plutale nizvodno, piše Fenix Magazin.

U akciji je sudjelovalo čak 40 pripadnika hitnih službi, a prema izvješću vatrogasaca, one su oko ponoći otpustile ponton koji je bio privezan uz obalu te se na njemu počele nekontrolirano kretati nizvodno.

Na svu sreću sustigao ih je spasilački čamac, ali tek je onda krenula drama. Odjednom su skočile u hladnu rijeku.

Jedna od djevojaka vrlo brzo je izgubila snagu, spasioci su je izvukli iz vode, a u čamcu je izgubila svijest i povraćala. Druga je uspjela doplivati do obale, ali je nestala iz vida. Nakon kratke potrage, pronašli su je vatrogasci i pružili joj pomoć.

Obje su prevezene u bolnicu, a u akciji su sudjelovala dva spasilačka čamca vatrogasaca, policija i bespilotna letjelica.

