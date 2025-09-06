Doktor pitao 'majku' može li silovati njezine kćeri: Policija pronašla i druge mučne poruke
Murdoch je pitao 'ženu', koja mu je rekla da ima petogodišnju i devetogodišnju djevojčicu, može li imati seksualni odnos s njezinom djecom, nekoliko trenutaka nakon što je otkrio koliko imaju godina
Liječnik je uhićen nakon što je pitao "majku" petogodišnje djevojčice može li silovati njezinu kćer. Dr. William Murdoch, pomoćnik ravnatelja za obiteljsku medicinu u Regionalnoj bolnici Monroe, razgovarao je sa "ženom" koja je zapravo bila policajac na tajnom zadatku, piše The Mirror.
Murdoch je pitao "ženu", koja mu je rekla da ima petogodišnju i devetogodišnju djevojčicu, može li imati seksualni odnos s njezinom djecom, nekoliko trenutaka nakon što je otkrio koliko imaju godina.
Uhićen je u srijedu u Michiganu. Policijska uprava Port St. Lucie objavila je fotografiju i detaljno opisala svoju istragu u opširnoj izjavi.
Medicinska obuka pomogla u drugim bolesnim 'online pretragrama'
Policija je pronašla dokaze o uznemirujućim aktivnostima na dark webu na njegovim uređajima i da mu je njegova medicinska obuka pomogla u drugim "alarmantnim online potragama". Potvrđeno je da će Murdoch biti izručen saveznoj državi Floridi nakon istrage koja je započela u lipnju.
Policija tvrdi da se Murdoch zbližio s izmišljenom majkom nakon što je saznao da ima dvije male kćeri. Optužen je za nagovaranje roditelja da pristane na sudjelovanje u seksualnom ponašanju koje uključuje dijete.
Murdoch započeo prijateljstvo kako bi mogao silovati djecu
Detektiv ICAC-a pri PSLPD-u, radeći kao tajni agent, započeo je istragu u lipnju 2025. kada je osumnjičenik, dr. William J. Murdoch, počeo online razgovarati s tajnom "mamom". Murdoch je tražio platonsku vezu s izmišljenom majkom kako bi vidio hoće li dopustiti da ima seksualni odnos s njezinom petogodišnjakinjom.
Tijekom istrage razmjenjivale su se mučne poruke koje su uključivale njegov plan da manipulira djetetom i brzo pretvori situaciju u seksualnu. Murdoch detaljno opisuje svoje poremećeno ponašanje koje je previše eksplicitno da bi se u cijelosti podijelilo.
Bolesni razgovori o začeću i pobačaju
"Tijekom digitalne forenzičke analize Murdochovog iCloud i messaging računa, pronađeni su dodatni razgovori koji otkrivaju da bi njegova obuka medicinskog stručnjaka pomogla u drugim alarmantnim lovovima na dark webu. Ovo je opet previše eksplicitno da bi se u cijelosti podijelilo, ali uključuje razgovore o: začeću, pobačajima u terminu i namjernoj upotrebi droga i alkohola radi uzrokovanja urođenih mana."
Odmah je izdan nalog za uhićenje Murdocha zbog traženja pristanka roditelja na sudjelovanje u seksualnom ponašanju koje uključuje dijete. Optužbe se temelje na dokazima pronađenim tijekom istrage.
