Doktor pitao 'majku' može li silovati njezine kćeri: Policija pronašla i druge mučne poruke

Liječnik je uhićen nakon što je pitao "majku" petogodišnje djevojčice može li silovati njezinu kćer. Dr. William Murdoch, pomoćnik ravnatelja za obiteljsku medicinu u Regionalnoj bolnici Monroe, razgovarao je sa "ženom" koja je zapravo bila policajac na tajnom zadatku, piše The Mirror.

Murdoch je pitao "ženu", koja mu je rekla da ima petogodišnju i devetogodišnju djevojčicu, može li imati seksualni odnos s njezinom djecom, nekoliko trenutaka nakon što je otkrio koliko imaju godina.

Uhićen je u srijedu u Michiganu. Policijska uprava Port St. Lucie objavila je fotografiju i detaljno opisala svoju istragu u opširnoj izjavi.

Medicinska obuka pomogla u drugim bolesnim 'online pretragrama'

Policija je pronašla dokaze o uznemirujućim aktivnostima na dark webu na njegovim uređajima i da mu je njegova medicinska obuka pomogla u drugim "alarmantnim online potragama". Potvrđeno je da će Murdoch biti izručen saveznoj državi Floridi nakon istrage koja je započela u lipnju.

Policija tvrdi da se Murdoch zbližio s izmišljenom majkom nakon što je saznao da ima dvije male kćeri. Optužen je za nagovaranje roditelja da pristane na sudjelovanje u seksualnom ponašanju koje uključuje dijete.

Murdoch započeo prijateljstvo kako bi mogao silovati djecu

Detektiv ICAC-a pri PSLPD-u, radeći kao tajni agent, započeo je istragu u lipnju 2025. kada je osumnjičenik, dr. William J. Murdoch, počeo online razgovarati s tajnom "mamom". Murdoch je tražio platonsku vezu s izmišljenom majkom kako bi vidio hoće li dopustiti da ima seksualni odnos s njezinom petogodišnjakinjom.

Tijekom istrage razmjenjivale su se mučne poruke koje su uključivale njegov plan da manipulira djetetom i brzo pretvori situaciju u seksualnu. Murdoch detaljno opisuje svoje poremećeno ponašanje koje je previše eksplicitno da bi se u cijelosti podijelilo.

Bolesni razgovori o začeću i pobačaju

"Tijekom digitalne forenzičke analize Murdochovog iCloud i messaging računa, pronađeni su dodatni razgovori koji otkrivaju da bi njegova obuka medicinskog stručnjaka pomogla u drugim alarmantnim lovovima na dark webu. Ovo je opet previše eksplicitno da bi se u cijelosti podijelilo, ali uključuje razgovore o: začeću, pobačajima u terminu i namjernoj upotrebi droga i alkohola radi uzrokovanja urođenih mana."

Odmah je izdan nalog za uhićenje Murdocha zbog traženja pristanka roditelja na sudjelovanje u seksualnom ponašanju koje uključuje dijete. Optužbe se temelje na dokazima pronađenim tijekom istrage.

