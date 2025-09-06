Zbog talibanskih pravila žene krvare i umiru pod ruševinama: 'Nitko nam nije pomogao'

Talibani su, prema tvrdnjama preživjelih i spasitelja, namjerno ostavljali žene da umru pod ruševinama nakon tri snažna potresa koja su u samo tjedan dana pogodila Afganistan, piše Daily Mail.

Prvi, najjači potres, zbio se u ponedjeljak nešto poslije ponoći, na dubini od samo deset kilometara. Poginulo je više od 2200 ljudi, cijela sela su sravnjena sa zemljom, a brojni su završili zatrpani ispod ruševina. Najteže su pogođene najsiromašnije i najzabačenije pokrajine Kunar i Nangarhar.

Zbog strogih vjerskih pravila ostavljali žene da iskrvare pod ruševinama

Preživjeli tvrde da su žene bile namjerno isključene iz prvih akcija spašavanja zbog strogih vjerskih pravila koja zabranjuju muškarcima da ih dodiruju. Budući da ženama nije dopušteno sudjelovati u akcijama spašavanja, mnoge su navodno ostavljene da iskrvare ili umru pod ruševinama.

"Gurnuli su nas u stranu i pružili pomoć muškarcima. Mi smo ostale krvareći. Nitko nam nije ponudio pomoć", ispričala je jedna anonimna preživjela za britanski Telegraph.

Jedan spasilac iz sela Devgarh tvrdi da im je naređeno da ne razgovaraju sa ženama niti da ih dodiruju jer je to zabranjeno, čak ni kada je riječ o mrtvima.

Novinari tvrde da talibanske vlasti nisu dopustile ženama da sudjeluju u spašavanju, osim nekolicine koje su na teren poslale agencije UN-a.

Život izgubilo 2.205 osoba

Spasilačke akcije dodatno su otežali novi potresi - magnitude 5,5 u utorak i 5,6 u četvrtak navečer, nakon kojih su u petak uslijedila i dva snažna naknadna podrhtavanja.

Najviše žrtava prijavljeno je upravo u Kunaru, gdje su cijela sela u planinskim dolinama nestala u trenu. Prema službenim podacima talibanske vlade, život je izgubilo 2205 ljudi, a ozlijeđeno je njih 3640.

UN upozorava da bi katastrofa mogla pogoditi stotine tisuća ljudi.

"Broj žrtava će sigurno rasti – ovo je utrka s vremenom", rekao je Indrika Ratwatte, koordinator UN-a u Afganistanu te je pozvao međunarodnu zajednicu da hitno reagira.

Talibanski glasnogovornik Hamdullah Fitrat, koji je objavio nove podatke o žrtvama, izjavio je da su potraga i spašavanje i dalje u tijeku.

"Postavljeni su šatori za ljude, a dostava prve pomoći i hitnih potrepština je u tijeku", rekao je.

Teški teren i rezovi u financiranju otežavaju pomoć

Teški teren ozbiljno otežava humanitarnu pomoć. Talibanske vlasti poslale su helikoptere i padobranski iskrcale komandose kako bi pomogli preživjelima, dok humanitarni radnici pješice satima probijaju put do sela odsječenih klizištima i odronima.

Problem su i rezovi u financiranju.

"Morat ćemo nabaviti dodatne potrepštine čim dobijemo sredstva, ali to bi moglo potrajati tjednima, a ljudima je pomoć potrebna odmah. Na raspolaganju imamo samo 100.000 američkih dolara, što ostavlja trenutačni manjak od 1,9 milijuna dolara", rekao je Maisam Shafiey, savjetnik za komunikacije i zagovaranje pri vijeću u Afganistanu.

Britanska humanitarna organizacija Human Appeal UK sa sjedištem u Manchesteru objavila je u četvrtak da pokreće hitan odgovor s ciljem dopremanja pomoći za 17.500 ljudi.

'Kriza u krizi'

Humanitarne organizacije upozoravaju na "krizu u krizi", zemlja je već opustošena klimatskim promjenama, sušama, slabim gospodarstvom i povratkom gotovo dva milijuna izbjeglica.

Talibanski borci raspoređeni su na terenu kako bi osigurali pogođena područja i pomogli u spašavanju, dok ova katastrofa dodatno pritišće vlast već opterećenu sankcijama, smanjenom inozemnom pomoći i masovnim deportacijama Afganistanaca iz susjednih zemalja.

UNICEF i druge organizacije šalju šatore, lijekove, higijenske potrepštine i toplu odjeću, dok klizišta izazvana naknadnim potresima blokiraju ceste i odsijecaju čitave zajednice. Tisuće djece su u životnoj opasnosti.

