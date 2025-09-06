Nesretni splet okolnosti: Gađao pticu pa upucao kćer (14), preminula u bolnici

Otac iz Illinoisa, bivši vojnik, ubio je svoju kćer pokušavajući upucati pticu koja je ušla u kuću u nevjerojatnom spletu okolnosti, piše Daily Mail.

Policija je dobila dojavu o hitnoj medicinskoj situaciji 21. srpnja u Waterloou. Pronašli su Emmu Schultheis (14) s ranom od vatrenog oružja, prema šerifovom odjelu okruga Monroe.

Hitna pomoć stigla je na mjesto događaja za nekoliko minuta i uspjela je održavati na životu. Međutim, Emma je kasnije umrla u bolnici u St. Louisu.

Policija je pokrenula istragu o njezinoj smrti i utvrdila da ju je navodno upucao njezin otac, David A. Schultheis (34).

Schultheis je navodno ispalio pištolj u kuću pokušavajući upucati pticu koja je uletjela. Policajci su rekli da je stavio ruku u sobu i držao glavu izvan vrata kako bi izbjegao potencijalni rikošet.

Povukao je okidač, metak je pogodio pticu, ali je prošao kroz nju i kuću te pogodio kćer.

Svoju glavu sačuvao

Nakon više od mjesec dana, vlasti su podigle optužnicu protiv njezina oca i žene po imenu Karen Schwarze (58) u vezi sa smrću tinejdžerice.

Schultheis je optužen za nepažljivu upotrebu vatrenog oružja, odnosno, ugrozio je tjelesnu sigurnost drugih pucanjem u pticu.

Schwarze terete za pokušaj zataškavanja okolnosti Emmine smrti i skrivanje dokaza. Navodno je pokušala utjecati na druge svjedoke.

Schultheis se dobrovoljno predao i nalazi se u zatvoru okruga Monroe. Schwarz "dogovara" predaju "u bliskoj budućnosti".

"Ne postoje riječi koje mogu adekvatno izraziti tugu i ozbiljnost ovog tragičnog događaja. Smrt djeteta pod bilo kojim okolnostima je duboko poražavajuća“, rekao je narednik Justin Biggs o slučaju.

Biggs je dodao da se incident mogao spriječiti, ali je pozvao zajednicu da se ne zadržava na nagađanjima.

