Posljednji selfie u uspinjači smrti: S osmijehom od uha do uha, nesvjesni da je kraj blizu

Britanski par, koji je među 16 poginulih nesreći u Lisabonu, snimio je selfie u uspinjači samo dan prije tragedije, piše Metro.co.uk.

Uspinjača Gloria iskočila je iz tračnica u srijedu i strmoglavila se u zgradu. Poginulo je 16 ljudi. Troje poginulih bili su Britanci, među kojima je bio i Kayleigh Gillian Smith (36) i njezin partner William Nelson (44).

Foto: Profimedia

Na dan nesreće, Kayleigh je na svojoj društvenoj mreži napisala da su prvi dan u gradu proveli uživajući u "crkvama i dvorcima, pločicama i uspinjačama“.

Podijelila je nekoliko slika lokalne arhitekture i umjetničkih djela, kao i selfije s Williamom, od kojih je jedan, čini se, snimljen dok su zajedno sjedili u vagonu.

Treća britanska žrtva nesreće bio je 82-godišnji muškarac, kako je izvješteno.

Zbog strmih lisabonskih brda, uspinjača prevozi desetke ljudi istovremeno gore-dolje niz padinu.

Foto: Profimedia

No u srijedu je rutinsko putovanje pošlo po zlu nakon što je vlak iskočio iz tračnica i udario u zgradu.

Portugal je proglasio trodnevnu nacionalnu žalost nakon 'tragične, tragične nesreće', rekao je gradonačelnik Lisabona Carlos Moedas.

Tko su žrtve iz Lisabona?

Portugalska pravosudna policija potvrdila je nacionalnosti 16 žrtava.

Poginulo je pet Portugalaca, dva Južnokorejca, jedan Švicarac, tri Britanca, dva Kanađanina, jedan Ukrajinac, jedan Amerikanac i jedan francuski državljanin.

Njemački državljanin, koji je jučer bio naveden među poginulima, pronađen je živ u bolnici preko noći.

Među poginulima su i Alda Matias, odvjetnica koja radi u financijskoj jedinici dobrotvorne organizacije Santa Casa da Misericórdia, i Pedro Manuel Alves Trindade, odbojkaški sudac i profesor turizma.

Ana Lopes, majka jednog djeteta iz Proença-a-Nove, sjeveroistočno od Lisabona, koja je radila s Matiasom i Trindadeom, također je poginula u nesreći nakon što se tramvajem vozila sa svojim kolegama.

Foto: Profimedia

Kočničar André Marques (40) prvi je identificiran. Smatra se da je prije nesreće kontrolirao putovanje tramvaja strmom prugom.

Operater uspinjače Carris opisao je Marquesa kao "predanog, ljubaznog i sretnog profesionalca, uvijek spremnog doprinijeti općem dobru".

Sandra Coelho vraćala se kući s posla iz snova u muzeju u središtu Lisabona.

"Živjela je najbolji mogući život, znate? Radila je u lijepom muzeju s nevjerojatnom kolekcijom u središtu Lisabona. Svaki dan se vozila ovim tramvajem. Jednostavno je imala toliko radosti; uvijek se smiješila. Bila je alfa svoje tri sestre. Bio je to šok za sve nas", rekla je njezina rođakinja Kassessa Coelho.

Francuski ministar vanjskih poslova potvrdio je u petak ujutro da je Francuskinja poginula u tragičnoj nesreći, u objavi podijeljenoj na društvenoj mreži X.

Istraga je u tijeku, a dužnosnici su rekli da je prerano za potvrdu konačnog uzroka.

