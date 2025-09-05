Stigli u mrtvačnicu identificirati dječačića, umjesto toga našli ga živog!

Nevjerojatan koloplet okolnosti nakon strašne nesreće u Portugalu doveo je do dramatičnih preokreta i emotivnih šokova - ranije se za jednog njemačkog oca smatralo da je među 16 preminulih nakon što je 140 godina stara uspinjača iskočila iz tračnica, da bi se ispostavilo da je ipak živ. Sad stiže još šokantnija priča - smatralo se da je preminuo i njegov trogodišnji sin - no i on je živ!

Bild je ranije pitao portugalsku policiju je li među poginulima njemački otac. Strašna vijest pokazala se lažnom jer je došlo do zabune.

Glasnogovornica policije izjavila je u petak za Bild: "Fizički opis njemačkog državljanina koji smo primili bio je vrlo sličan opisu britanskog muškarca. Tek nakon znanstvenih testova bilo je moguće utvrditi pravi identitet preminule žrtve."

Ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu također je u petak izjavilo da ne vjeruje da ima njemačkih žrtava, a da se njemački par - otac (46) i majka (45) - liječe u bolnici.

Portugalska policija zamolila je roditelje da dođu na identifikaciju posmrtnih ostataka njihova sina u lisabonsku mrtvačnicu, no tijelo dječaka nije bilo tamo!

Iako ozlijeđen, i on je bio u bolnici. Njihov trogodišnji sin gotovo je neozlijeđen u nesreći, spasio ga je policajac, a zatim ga je pregledao pedijatar.

Među poginulima je jedanaest stranaca

U nesreći koja se dogodila u srijedu navečer poginulo je ukupno 16 osoba.

Prema policiji, među žrtvama je jedanaest stranih državljana. Među poginulima je pet portugalskih državljana, tri osobe iz Velike Britanije, po dvije iz Kanade i Južne Koreje te po jedna osoba iz SAD-a, Francuske, Švicarske i Ukrajine, objavila je policija u petak.

Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Lisabona pretvorila se u smrtonosnu zamku u srijedu navečer u roku od nekoliko sekundi: Vjerojatno zbog oštećenja sajle povijesne uspinjače "Elevador da Gloria" koja je udarila u zgradu.

