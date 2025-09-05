Rusi se sprdaju s Ursulom, zovu je i 'zla teta-ginekologinja': 'To je Putinova toksična muškost'

Vijest da je zrakoplov u kojem je bila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen možda bio meta ometanja GPS-signala, vjerojatno iz Rusije, iznenadila je mnoge u Europi. Slični se slučajevi doduše događaju, ali su rijetki među političarima te razine u EU. Bugarske vlasti, gdje se incident 31. kolovoza dogodio, dovode ga u vezu s ratom Rusije protiv Ukrajine. Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov demantirao je umiješanost Moskve, piše Deutsche Welle.

U Rusiji, a osobito na društvenim mrežama, ta je priča izazvala novi val podsmijeha na račun predsjednice Europske komisije. Tlo za uvrede više je nego plodno. Šezdesetšestogodišnja Von der Leyen gotovo je postala glavna meta ruske propagande. Grube opaske ruskih političara i medija o zapadnim državnicima odavno nisu iznenađenje. Ipak, slučaj Von der Leyen izgleda poseban.

'Zla teta-ginekologinja'

Predsjednicu Europske komisije na društvenim mrežama najčešće vrijeđa bivši predsjednik Rusije, a sada potpredsjednik Vijeća sigurnosti, Dmitrij Medvedev. Jedan od njegovih omiljenih izraza za Von der Leyen jest "zla teta-ginekologinja". Cijela karijera njemačke političarke, koja je studirala arheologiju, ekonomiju i medicinu te bila ministrica na pokrajinskoj i saveznoj razini – između ostalog ministrica rada i ministrica obrane – u ruskoj se javnosti često svodi na nekoliko godina tijekom kojih je radila kao liječnica-asistentica u ženskoj klinici u Hannoveru.

U prosincu 2022. godine glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova napisala je na Telegramu: "S obzirom na trenutačno stanje Europske unije, postalo je jasno zašto je jedna ginekologinja imenovana za predsjednicu Europske komisije."

Šef Zaharove, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, nazvao je Von der Leyen u ožujku 2025. "Führer Ursula". Povod su bili zahtjevi predsjednice Europske komisije za jačanjem obrambenih kapaciteta EU-a. Šale na rubu pristojnosti o Von der Leyen postale su uobičajene za voditelje popularnih političkih talk-show emisija na ruskoj televiziji.

Što je razlog napada na Von der Leyen?

Stručnjaci koje je DW intervjuirao navode nekoliko mogućih razloga za posebnu pozornost koju Von der Leyen uživa u Rusiji. Oni to povezuju s njezinom funkcijom, njezinom politikom – i njezinim spolom. Izjave Medvedeva imale su za cilj da "Von der Leyen prikažu smiješnom i kao političarku koju ne treba shvaćati ozbiljno", kaže Susanne Spahn, stručnjakinja za rusku propagandu sa Sveučilišta u Passauu. Cilj Kremlja je, dodaje Spahn, da "oslabi i podijeli EU kao međunarodnog aktera".

Stefan Meister iz Njemačkog društva za vanjsku politiku (DGAP) ukazuje na ulogu von der Leyen u podršci Ukrajini – ali ne samo to. "Jasno je da Putinov sustav karakterizira toksična muškost i da on odbacuje žene u politici", kaže Meister. "Istodobno, riječ je o EU kao središnjem neprijatelju, nakon što se američka politika pod Trumpom približila Rusiji. Von der Leyen povezuje i jedno i drugo – EU kao nešto slabo i istodobno kao 'zlo' iz ruske perspektive, jer je značajno podržala Ukrajinu."

'One su za Rusiju prije jastrebovi nego golubovi'

Andreas Umland iz Stockholmskog centra za istočnoeuropske studije uspoređuje verbalne napade na von der Leyen s načinom na koji se Rusija odnosila prema bivšoj američkoj državnoj tajnici Hillary Clinton.

"Ruska antipatija prema Ursuli von der Leyen podsjeća na nekadašnju rusku kampanju protiv Hillary Clinton, koju su tada također demonizirali mediji pod kontrolom Kremlja. I Von der Leyen i Clinton odlučne su političarke s jasnim stavovima o Putinovu režimu i njegovom velikom političkom utjecaju u EU, odnosno SAD-u. One su za Rusiju, u kontekstu kritičke procjene Kremlja i s obzirom na vojnu potporu Ukrajini, prije jastrebovi nego golubovi."

Od svih zapadnih državnika Von der Leyen sebi dopušta neke od najoštrijih izjava o Moskvi. Godine 2022. rekla je da Rusija u Ukrajini mora pretrpjeti "strateški poraz". Predsjednik Vladimir Putin to redovito ponavlja kada govori o ulozi Zapada u podršci Ukrajini.

"Von der Leyen je 2022. godine odigrala ključnu ulogu u dodjeljivanju statusa kandidata za članstvo u EU Ukrajini, a 2025. je utjecala na geopolitičku preorijentaciju Unije i jačanje njezine obrambene odgovornosti", podsjeća Umland. Osim toga, razvila je političko prijateljstvo s Volodimirom Zelenskim.

U tom kontekstu, kaže stručnjak, nije iznenađujuće što je ona "postala meta ruskih kampanja klevete".

