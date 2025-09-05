Pao s balkona na terasu hotela i umro: Policija otkrila o kome je riječ

ISTRAGA TRAJE /
Smrt u Dalmaciji: Mladić pao s krova hotela! Neslužbeno se doznaje što je prethodilo užasu
Policajci će o tragičnom događaju izvijestiti Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku
Policijska uprava šibensko-kninska u petak je objavila detalje tragedije u kojoj je u srijedu u Tisnom poginuo 35-godišnji Francuz.
U priopćenju navode da je 35-godišnjak pao s balkona na terasu hotela i preminuo od zadobivenih ozljeda. Njegovo tijelo prevezli su na Odjel patologije u Opću bolnicu u Šibeniku.
Policajci će o tragičnom događaju izvijestiti Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku.
Podsjetimo, mediji su pisali kako se neslužbeno doznaje da je muškarac hodao s balkona na balkon.
