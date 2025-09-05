Snažan potres pogodio Srbiju: 'Dobro je drmnulo, lusteri su se ljuljali'
'Osjetio sam da se trese stolac', pišu korisnici na stranicama EMSC-a
Snažan potres magnitude 4,1 po Richteru u petak poslijepodne pogodio je Srbiju.
Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) javlja da je zabilježen u 14.43 sati, devet kilometara od Sokolovice i 65 kilometara od Kosovske Mitrovice, na dubini od tri kilometra.
#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 27 sec ago in #Serbia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 5, 2025
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/xC2RgKQe6f
'Dobro je drmnulo'
"Žestoko", "Dobro je drmnulo", "Dobro se zaljuljalo", piše u komentarima na EMSC-ovim stranicama.
"Tri sekunde uzdrmalo, nije strašno", "Osjetio sam da se trese stolac", "Neugodno", "Ljuljali su se lusteri", "Lagano ljuljanje", nastavlja se u komentarima.
