Snažan potres pogodio Srbiju: 'Dobro je drmnulo, lusteri su se ljuljali'

Foto: Emsc

'Osjetio sam da se trese stolac', pišu korisnici na stranicama EMSC-a

5.9.2025.
15:39
Erik Sečić
Emsc
Snažan potres magnitude 4,1 po Richteru u petak poslijepodne pogodio je Srbiju

Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) javlja da je zabilježen u 14.43 sati, devet kilometara od Sokolovice i 65 kilometara od Kosovske Mitrovice, na dubini od tri kilometra. 

 

 

'Dobro je drmnulo'

"Žestoko", "Dobro je drmnulo", "Dobro se zaljuljalo", piše u komentarima na EMSC-ovim stranicama.

"Tri sekunde uzdrmalo, nije strašno", "Osjetio sam da se trese stolac", "Neugodno", "Ljuljali su se lusteri", "Lagano ljuljanje", nastavlja se u komentarima. 

Snažan potres pogodio Srbiju: 'Dobro je drmnulo, lusteri su se ljuljali'