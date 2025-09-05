Snažan potres pogodio Srbiju: 'Dobro je drmnulo, lusteri su se ljuljali'

Snažan potres magnitude 4,1 po Richteru u petak poslijepodne pogodio je Srbiju.

Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC) javlja da je zabilježen u 14.43 sati, devet kilometara od Sokolovice i 65 kilometara od Kosovske Mitrovice, na dubini od tri kilometra.

'Dobro je drmnulo'

"Žestoko", "Dobro je drmnulo", "Dobro se zaljuljalo", piše u komentarima na EMSC-ovim stranicama.

"Tri sekunde uzdrmalo, nije strašno", "Osjetio sam da se trese stolac", "Neugodno", "Ljuljali su se lusteri", "Lagano ljuljanje", nastavlja se u komentarima.

