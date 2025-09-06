Traje potraga za morskim psom ubojicom: Osakaćeni surfer preminuo na obali, pronađena i dva dijela daske

Surfer je umro na plaži u Sydneyu nakon napada sumnjivog "velikog morskog psa", izjavila je australska policija Novog Južnog Walesa, piše BBC.

Drugi surferi izvukli su ga iz jutarnjih valova na obalu plaže Long Reef - ali je "umro na mjestu događaja". Vlasti su podigle helikoptere i dronove kako bi pronašle morskog psa. Plaže u blizini su zasad zatvorene iz sigurnosnih razloga.

Foto: Profimedia

Izvučena su i dva dijela daske za surfanje i odnesena na analizu.

Državna policija izjavila je da su hitne službe primile izvješća ubrzo nakon 10.00 sati po lokalnom vremenu u subotu da je "muškarac zadobio teške ozljede".

Foto: Profimedia

Na konferenciji za novinare kasnije u subotu, policija je žrtvu opisala kao "iskusnog surfera" koji je bio u oceanu sa svojim prijateljima.

Napadnut iskusni surfer

Rekli su da je surfao samo oko 30 minuta kada je napadnut oko 100 metara od obale. Izgubio je više udova.

Rod McGibbon, dežurni časnik iz Surf Life Savinga, rekao je da su žrtvu na plažu doveli drugi surferi.

Očekuje da će plaže ostati zatvorene između 24 i 72 sata. Ime žrtve nije javno objavljeno.

Lokalni policajci i stručnjaci sada rade zajedno kako bi "utvrdili vrstu morskog psa o kojem se radi", dodala je policija.

Foto: Profimedia

Posljednji smrtonosni napad morskog psa u području Sydneya bio je 2022. godine, kada je Simon Nellist, britanski instruktor ronjenja, napadnut od velike bijele psine.

Prije toga, nije bilo smrtonosnog napada od 1963. godine.

Australija obično bilježi oko 20 napada morskih pasa svake godine, a najviše ih je u Novom Južnom Walesu i Zapadnoj Australiji.

Povijesno gledano, umiranje od ugriza morskog psa nije rijetkost. U više od stoljeća zapisa, stopa smrtnosti od napada morskih pasa u Australiji iznosi 0,9 - manje od jedne osobe godišnje.

