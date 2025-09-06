Washington vodi 'duboke pregovore' s Hamasom: 'Ako ih ne pustite, bit će gadno'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je Washington u "vrlo dubokim" pregovorima s palestinskom militantnom skupinom Hamas i pozvao ih da oslobode sve taoce u Gazi.

"U vrlo smo dubokim pregovorima s Hamasom", rekao je Trump novinarima, napomenuvši da će stanje biti "teško" i "gadno" ako Hamas nastavi držati izraelske taoce.

"Rekli smo, pustite ih sve van, odmah, pustite ih sve van. I dogodit će im se puno bolje stvari, ali ako ih ne pustite sve van, bit će to teško stanje, bit će to gadno", rekao je Trump, dodajući da Hamas "traži neke stvari koje su u redu".

Trump nije dalje objašnjavao.

Preko 250 talaca u Gazi

Palestinski militanti su uzeli preko 250 talaca u Gazi nakon napada u listopadu 2023. u Izraelu u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, prema izraelskim podacima.

U napadu američkog saveznika Izraela na Gazu ubijeni su deseci tisuća ljudi, interno raseljeno cijelo stanovništvo Gaze te su potaknute optužbe za genocid i ratne zločine na međunarodnim sudovima i od strane nekoliko skupina za ljudska prava. Izrael poriče optužbe.

Trump je tijekom svoje predsjedničke kampanje obećao brz kraj rata u Gazi, ali rješenje je bilo nedostižno. Hamas još uvijek drži oko 50 izraelskih talaca u Gazi, a smatra se da je njih 20 još uvijek živo.

Rat u Gazi završit će ako se puste svi taoci

Hamas je rekao da će pustiti neke taoce uz privremeno primirje, dok je Trump više puta rekao da želi puštanje svih talaca.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će rat u Gazi završiti samo ako se puste svi taoci, Hamas razoruža, Izrael uspostavi sigurnosni nadzor nad enklavom i uspostavi alternativna civilna uprava.

Hamas zahtijeva kraj rata i povlačenje Izraela iz Gaze.

