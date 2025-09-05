Trump šokirao! Pentagon preimenovao u Ministarstvo rata: 'Vrlo smo jaki!'

Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se započinje preimenovanje Pentagona u "Ministarstvo rata", nazivajući ga "prikladnijim" imenom s obzirom na stanje u svijetu i nalažući svom ministru obrane da krene prema trajnom preimenovanju ministarstva, objavio je CNN.

Trump je izvrnu uredbu potpisao u Ovalnom uredu.

"Mislim da je to puno prikladnije ime, posebno s obzirom na trenutno stanje u svijetu. Imamo najjaču vojsku na svijetu", rekao je Trump prije potpisivanja naredbe.

Ministar obrane Pete Hegseth, koji se pridružio predsjedniku u Ovalnom uredu, rekao je da promjena imena "nije samo preimenovanje, već i obnova".

Hegseth je rekao da će vojska "ići u napad, ne samo u obranu" i, što se odražava u promjeni imena, zemlja će "podići ratnike, ne samo branitelje".

'Poruka pobjede'

Također će uputiti Hegsetha da preporuči akcije - uključujući zakonodavne i izvršne akcije - za trajno preimenovanje američkog Ministarstva obrane u američko Ministarstvo rata.

Novinarima je Trump rekao da preimenovanje Ministarstva obrane u Ministarstvo rata šalje "poruku pobjede".

"Mislim da šalje poruku pobjede. Mislim da šalje poruku snage. Vrlo smo jaki. Mnogo smo jači nego što bi itko zapravo shvatio", rekao je.

Doveo je pritom u pitanje potrebu da Kongres odobri njegovu odluku o preimenovanju Ministarstva obrane u "Ministarstvo rata".

"Ne znam, ali saznat ćemo, ali nisam siguran da moraju", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu nakon što je potpisao izvršnu uredbu o toj temi.

Bez obzira na to, Trump je rekao da će njegova administracija koristiti izraz "Ministarstvo rata".

Ime iz mračnog doba

Euronews u svojoj analizi podsjeća da je Ministarstvo rata postojalo sve do 1947.

Iako je Trumpova izvršna naredba izazvala političku i pravnu kontroverzu, Ministarstvo obrane zapravo se prvi put zvalo Ministarstvo rata kada je osnovano 1789. godine, iste godine kada je stupio na snagu Ustav SAD-a.

Ministarstvo je zadržalo ovo ime do 1947., kada je odmah nakon Drugog svjetskog rata predsjednik Harry Truman potpisao Zakon o nacionalnoj sigurnosti, kojim su se spojile prethodno odvojene vojska, mornarica i zrakoplovstvo.

Niz promjena koje podržava Trumpova administracija

Ovaj potez je samo posljednji u dugom nizu kulturnih promjena koje je Hegseth uveo u Pentagon otkako je preuzeo dužnost početkom godine.

Na početku svog mandata, Hegseth se snažno zalagao za uklanjanje onoga što je smatrao utjecajem „kulture svjesnosti“ na vojsku, ne samo ukidanjem programa raznolikosti u odjelu, već i uklanjanjem knjižnica i web stranica s materijalima koji su smatrani razdornima.

Zauzvrat, stotine knjiga, koje su uključivale naslove o Holokaustu, pregledane su i uklonjene iz vojnih akademija.

U međuvremenu, izbrisane su i tisuće web stranica koje odaju počast doprinosima žena i manjinskih skupina vojsci.

"Mislim da su predsjednik i tajnik bili vrlo jasni po ovom pitanju - da je svatko tko u Ministarstvu obrane kaže da je raznolikost naša snaga, iskreno, u krivu", rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell novinarima u ožujku kada je ispitivan o tim odlukama.

Hegseth je također predsjedavao uklanjanjem svih transrodnih vojnika iz vojske u skladu s izvršnom naredbom koju je Trump potpisao u siječnju. Transrodne osobe rekle su da je odluka i "dehumanizirajuća" i pokaz "otvorene okrutnosti".

