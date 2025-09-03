U suzama drži unuka kojeg su izvukli ispod ruševina: 'Ovi zidovi bili su na njemu, ne znam kako...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'SVI SU MU MRTVI' /

Trogodišnji Palestinac Ibrahim Al-Mabhuh sjedio je u srijedu u naručju svoje bake, nakon što je preživio noćni izraelski zračni napad u kojemu su poginuli njegovi roditelji i dvije sestre, donosi Reuters.

Njegova baka neutješno je plakala držeći ga u naručju, dok je oplakivala svoju kćer, koja je bila u sedmom mjesecu trudnoće, i cijelu obitelj.

"Ovaj stup i svi ovi ruševni zidovi bili su na njemu, ne znam kako… Bog ga je spasio. On je jedini kojeg je Bog ostavio na životu. Majku, oca i braću i sestre izgubili smo," rekla je kroz suze.

Obitelj, koja je poginula, bila je prisiljena napustiti svoj dom u Jabali, na sjeveru Pojasa Gaze, i potražiti utočište u gradu Gaza.

Rat ne staje unatoč pozivima svijeta

Izrael već mjesecima tvrdi kako poduzima mjere da izbjegne civilne žrtve te da mu je cilj uništiti pripadnike Hamasa i osloboditi taoce otete tijekom napada 7. listopada 2023.

U srijedu su izraelski vojnici s tenkovima ušli dublje u grad Gazu, probivši se u gusto naseljenu četvrt Sheikh Radwan. Stanovnici tvrde kako su izraelske snage uništavale kuće i šatorska naselja u kojima su boravili raseljeni Palestinci.

Prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti, samo u srijedu je ubijeno najmanje 24 Palestinaca, među njima i djece, a većina u samom gradu Gazi.

Od početka rata, palestinsko Ministarstvo zdravstva navodi da je poginulo više od 63.000 ljudi. Većinu žrtava čine žene i djeca.