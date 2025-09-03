Britanka Lorna Joyce (33) zadobila je ozljede lica nakon što je tijekom zabave skočila u bazen s krova šefove kuće, a The Sun je u srijedu izvijestio da se internetom širi šokantna snimka nezgode.

Sve je počelo nakon što je Joyce na zabavi odlučila popiti nekoliko čaša vina i skočiti u bazen. Prva tri skoka prošla su u najboljem redu, no prvi svojem četvrtom pokušaju, Joyce se htjela iskazati pa je na krov ponijela dupina na napuhavanje. Zajahala ga je i skočila, a onda se neugodno iznenadila.

Zbog pritiska dupina na vodu, osjećala se kao da je "licem udarila u beton". Izronila je na površinu i užasnula se prizorom kojeg je ugledala - u vodi je bila lokva krvi, a ubrzo je shvatila da joj je pukla unutrašnjost usne.

'Ne znam kako nisam izgubila zube'

"Potrčala sam po krovu s dupinom pod rukom i čašom vina u drugoj ruci. Radim takve gluposti, to mi je u prirodi. Volim raditi zabavne stvari, ali ovo nije bila moja najbolja ideja. Dok sam skakala, sjela sam na dupina, ali njegov pritisak na vodu koja se gurala prema gore bio je poput zida između vode i mene. Kao da sam udarila o rub bazena. Krv mi je curila iz usne, nosa, jezika. Nije mi jasno kako nisam izgubila zube", prisjetila se Britanka.

Havuz Partisi Kabusa Dönüştü! 😱 Çatıdan Atlayan Kadının Yüzü Parçalandı!



İş partisinde eğlence amaçlı yapılan çılgın atlayış, 33 yaşındaki Lorna Joyce için korkunç bir deneyime dönüştü. Şişme yunusla birlikte çatıdan havuza atlayan Lorna, yüzüne aldığı sert darbeyle hastaneye… pic.twitter.com/NkyrsnW7cz — 🚨 Son Dakika Haberleri 🔥 Bir Post Haber 🚨 (@birposthaber) September 3, 2025

Joyce, koja inače radi kao "ring djevojka" tijekom boksačkih mečeva, prije dvije godine oporavila se od druge ozljede lica, a sada je priznala da joj se nakon pada oštetio filer za usne kojeg je stavila da popravi raniju ozljedu. Rekla je da joj je lice do kraja zabave toliko oteklo da je izgledala kao "čovjek slon" te da ju je majka kasnije odvela u bolnicu.

Odradila je rendgensku snimku i dobila lijekove protiv bolova, ali liječnici su je pustili jer su ozljede bile samo površinske. "Radilo se o ozljedi glave pa su morali provjeriti jesam li dobro. Nije bilo prijeloma, samo velika ozljeda na licu. Rekli su da je to bio jedan od najzanimljivijih slučajeva na hitnoj pomoći", ispričala je 33-godišnjakinja.

