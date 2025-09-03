Ovo se zove čišćenje! Pogledajte kako Sjevernokorejci brišu DNK tragove nakon sastanka Kima i Putina

Nakona sastanka Kim Jong Una i Vladimira Putina, sjevernokorejski su službenici pažljivo prebirsali sav namještaj koji je Kim dotaknuo i odnijeli njegovu čašu, nastojeći ukloniti svaki trag njegovog DNK, piše Daily Mail.

Sjevernokorejski i ruski čelnik sastali su se u srijedu, neposredno nakon velike vojne parade u Pekingu na kojoj je kineski predsjednik Xi Jinping demonstrirao sve jači međunarodni utjecaj Kine.

Na snimci objavljenoj na Telegramu vide se dvojica Kimovih ljudi kako nervozno brišu naslon stolca na kojem je sjedio, odnose njegovu čašu na poslužavniku i poliraju drvene rukonaslone i stol.

The staff accompanying the North Korean leader meticulously erased all traces of Kim's presence.



"Nakon pregovora, osoblje koje je pratilo čelnika DNRK-a pomno je uklonilo sve tragove njegova boravka. Odnijeli su čašu iz koje je pio, obrisali presvlake i dijelove namještaja koje je dotaknuo", izvijestio je ruski novinar Aleksandar Junashev na svom kanalu Yunashev Live.

Nije jedini svjetski vođa opsjednut zaštitom DNK

Nakon službenog dijela sastanka, Putin i Kim napustili su ured dobro raspoloženi i otišli na čaj u opuštenijoj atmosferi.

Kim nije jedini svjetski vođa opsjednut zaštitom vlastitog DNK. Putinovi tjelohranitelji, prema pisanju medija, prikupljaju njegov urin i izmet u zapečaćene spremnike kad putuje u inozemstvo te ih u posebnim kovčezima vraćaju u Moskvu.

Savezna služba za zaštitu (FPS) navodno to prakticira još od 2017. kako bi spriječila strane obavještajne službe da preko bioloških tragova doznaju pojedinosti o zdravlju ruskog predsjednika.

'Braća' po teškim međunarodnim sankcijama

Nakon parade, Kim i Putin zajedno su se vozili istim automobilom do državne rezidencije, gdje su nastavili privatne bilateralne razgovore.

"Ako postoji nešto što mogu ili moram učiniti za vas i ruski narod, smatram to svojom bratskom dužnošću", rekao je Kim Putinu.

Putin ga je oslovio kao "Poštovani predsjedniče državnih poslova" i uputio mu najtoplije pozdrave. Rusija i Sjeverna Koreja povezane su sporazumom o međusobnoj obrani potpisanim 2024., a obje zemlje nalaze se pod teškim međunarodnim sankcijama - Rusija zbog rata u Ukrajini, a Sjeverna Koreja zbog svog nuklearnog programa.

