Hrvatski vojni ekspert razotkrio što je Xi zapravo pokazao svijetu: 'Europe više nema. I to je to'

Velikom vojnom paradom u Pekingu Kina je svijetu pokazala golemi arsenal s kojim raspolaže, a posebnu pažnju izazvala je do sad neviđena varijanta kineske interkontinentalne balističke rakete (ICBM) Dongfeng, DF-5C, dvostupanjski nuklearni projektil koji koristi tekuće gorivo.

Vojni analitičar Marinko Ogorec za net.hr rekao je da je ovo bila najmasovnija parada u povijesti Kine na kojoj su pokazali svijetu jako puno toga, prije svega s kojim stupnjem tehnike raspolažu te je primijetio da je pješački ešalon bio besprijekoran.

"Od konvencionalnog oružja tu je bilo zaista svega - od hipersoničnih projektila, laserskih projektila, borbenih zrakoplova pete generacije (a vjerojatno mogu proizvesti i zrakoplove šeste generacije), tu je bilo i dronova različitih vrsta. Od nuklearnih snaga vidjeli smo da imaju i ozbiljan nuklearni potencijal", rekao je.

Foto: Profimedia

O tome hoće li Kina krenuti i sama u vojne akcije te je li ovo bila demonstracija i naznaka njihovim vojnih ambicija, kaže da Kina to zaista mogla ako hoće. "To je zemlja koja ima najveću vojsku u kojoj je više od dva milijuna ljudi. Nakon SAD-a, Kina u svijetu najviše ulaže u svoje vojne i obrambene potencijale, tako da definitivno ima sve moguće projekcije moći koju može imati jedna velika mnogoljudna zemlja", istaknuo je.

'Nije važno je li SAD jači'

U odnosu na SAD kaže da je irelevantno koja je zemlja jača i koja više novca daje za oružje i to zato što obje imaju nuklearno naoružanje. "Ali ne vjerujem da će to doći do njihova sraza jer nuklearna sila neće napasti drugu nuklearnu silu", ističe Ogorec.

Foto: Profimedia

Na paradi je bio i indijski premijer Narendra Modi, čelnik također nuklearne sile, ali i druge najmnogoljudnije zemlje svijeta, koji je u Pekingu pokazao neobičnu privrženost Putinu s kojim se sastao i bilateralno pri čemu je rekao da su i "u najtežim situacijama, Indija i Rusija uvijek hodale rame uz rame". Svijet je s posebnom pažnjom gledao taj susret s obzirom na to da je Indija do sad pozivala na smirivanje tenzija i na mir vezano za rat u Ukrajini, a u Pekingu je Modi pokazao srdačnost prema ruskom predsjedniku.

"Indija je velika zemlja i to s pretenzijama da postane jedna od vodećih svjetskih sila. To joj je očito ambicija koju polako gura u svoju agendu, tako da vidimo da se svijet polako profilira na četiri velike – SAD, Rusiju, Kinu i Indiju. S tim da vidimo da je sastanak Šangajske organizacije pokazao da su tri zemlje našle zajednički jezik. to su velike sile nasuprot jednog SAD-a koji jednostavno mora shvatiti da više nije sam. Jednostavno, više ne postoji samo volja SAD-a, nego se globalna situacija promijenila, međunarodna zajednica se profilirala – s jedne strane je SAD s njihovim saveznicima. S druge strane, trenutačno imamo tri velike sile okupljene u Šangajskoj organizaciji", ukazuje Ogorec.

Na pitanje, gleda li svijet pred sobom demonstraciju moći i mogućnost da se mijenjaju i preslaguju granice te da se crtaju nove karte, Ogorec kaže da ne zna, ali da se može razmišljati o promjeni strateških pozicija.

Europa je postala sekundarna, Pacifik je glavni

"Možemo razmišljati o promjeni globalnih međusobnih odnosa interesnih sfera. Vidimo da su se silnice pomaknule prema Dalekom istoku. Sada govorimo o tome da je pacifički prostor taj koji je suština sfera interesa i koji predstavlja globalno središte. Europa i europski prostor postao je sekundarnog značaja nakon ovoga što imamo prilike vidjeti", smatra Ogorec.

Tri sile - Rusija, Kina i Indija - brojčano imaju dvije trećine čovječanstva.

Foto: Profimedia

Nastavlja: "Europe nema, ona je u sekundarnoj poziciji i europske zemlje su na neki način drugorazredne, Europa više nije bitna", smatra Ogorec.

Nekad velike kolonijalne sile, ukazuje naš sugovornik, sada ne predstavljaju nešto posebno u međunarodnim relacijama.

Što je Europi preostalo? "Mislim da je Europa u puno toga zakasnila, europske zemlje nisu prepoznale šanse na vrijeme, vjerojatno misleći da je pozicija Europe nedodirljiva. Očito nije. Bojim se da nema povratka na ono što je nekada bilo, nema povratka na staro i Europa se mora pomiriti s time da može biti jedan od partnera velikim silama, može biti fokusirana na svoje probleme i svoje interese koji su unutar pojedinih zemalja sve veći. I to je to. A na globalnom planu sve više jača i još jedna nova gospodarsko-financijska struktura. To je BRICS.", ukazuje Ogorec.

Foto: Profimedia

U kontekstu Ukrajine, kaže da ona - nažalost - nema previše izbora.

"Vidimo kakav je bio samit predsjednika SAD-a Donalda Trumpa s predsjednikom Putinom na Aljasci koji je iznjedrio puno toga. Vidimo kakav je odnos Putina s Xi Jinpingom i ostalim zemljama Šangajske organizacije, kako su se presložili globalni međunarodni odnosi i da je predsjednik Trump poprilično neugodno iznenađen. Ukrajina sve više pada u drugi plan. Činjenica je da će možda u dogledno vrijeme započeti ozbiljni pregovori oko mira u Ukrajini, odnosno oko stabilnosti tog prostora, ali bit će to sve na štetu Ukrajine", smatra ovaj vojni analitičar.

POGLEDAJTE VIDEO vojne parade u Kini