Filmski oproštaj u Pekingu! Putin i Kim u zagrljaju: 'Dođi u Rusiju'

KAD SE PRIJATELJI RASTAJU... /

Nakon dvoipolsatnog sastanka u Pekingu, scena rastanka između Vladimira Putina i Kim Jong Una izgledala je gotovo filmski. Ruski predsjednik osobno je ispratio sjevernokorejskog vođu do automobila, ali njih dvojica nisu se zadovoljila samo rukovanjem - uslijedio je i srdačan zagrljaj.

Kim je, preko prevoditelja, Putinu poželio dobro zdravlje i sreću, dok mu je ruski lider uzvratio stiskom ruke i riječima na ruskom: “Dođi u Rusiju.” Kremlj je potvrdio da je upravo tako i završio sastanak - otvorenim pozivom na posjetu Moskvi.

Fotografije susreta otkrivaju atmosferu bliskosti i međusobnog povjerenja. Zagrljaj dvojice vođa, osmijesi i geste koje sugeriraju kako odnosi dviju država postaju sve prisniji.

Ako je suditi po oproštaju, ovo zasigurno nije kraj druženja već tek uvod u iduće poglavlje političkog prijateljstva.