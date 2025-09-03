KAD SE PRIJATELJI RASTAJU... /

Filmski oproštaj u Pekingu! Putin i Kim u zagrljaju: 'Dođi u Rusiju'

Nakon dvoipolsatnog sastanka u Pekingu, scena rastanka između Vladimira Putina i Kim Jong Una izgledala je gotovo filmski. Ruski predsjednik osobno je ispratio sjevernokorejskog vođu do automobila, ali njih dvojica nisu se zadovoljila samo rukovanjem  - uslijedio je i srdačan zagrljaj.

Kim je, preko prevoditelja, Putinu poželio dobro zdravlje i sreću, dok mu je ruski lider uzvratio stiskom ruke i riječima na ruskom: “Dođi u Rusiju.” Kremlj je potvrdio da je upravo tako i završio sastanak  - otvorenim pozivom na posjetu Moskvi.

Fotografije susreta otkrivaju atmosferu bliskosti i međusobnog povjerenja. Zagrljaj dvojice vođa, osmijesi i geste koje sugeriraju kako odnosi dviju država postaju sve prisniji.

Ako je suditi po oproštaju, ovo zasigurno nije kraj druženja već tek uvod u iduće poglavlje političkog prijateljstva.

3.9.2025.
11:28
danas.hr
Vladimir PutinKim Jong UnPeking
