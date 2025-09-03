Šest minuta sablasne preciznosti i usklađenosti: Sva sreća da Kinu više zanima trgovina nego rat

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

POGLEDAJTE OVE PRIZORE /

Peking je u srijedu zasjao u pompi i raskoši na golemoj paradi na kojoj je predstavljena najnovija kineska vojna oprema pred svjetskim vođama, uključujući sjevernokorejskog Kim Jong Una i ruskog Vladimira Putina.

Građani su se od zore okupljali na pekinškom glavnom Trgu nebeskog mira, ulazu u povijesni Zabranjeni grad i središnjoj točki demonstracije sile predsjednika Xi Jinpinga.

Gosti su nasmijani pozirali za fotografije s pozivnicama na paradu na Tjenanmenu ukrašenom kineskim državnim zastavama i tisućama crvenih i zelenih stolica.

Ogromne zlatne brojke "1945" i "2025" su podignute na trgu kao podsjetnik na to da je prošlo 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata.

"Ovo je prvi put da prisustvujem vojnom mimohodu. Veličanstveno je biti ovdje"; kazala je 24-godišnja državna službenica Jenny Wang za AFP.

"Važno je obilježavati kraj ovog rata i pobrinuti se za to da više ljudi diljem svijeta nauči o tom sukobu i patnjama koje su tada trpjeli Kinezi", dodala je.

Posjetitelji su uzbuđeno mahali kineskim zastavama dok su zborovi pjevali domoljubnu, protujapansku himnu držeći šake u zraku.

Vojni orkestri su jednoglasno svirali trube dok su vojnici marširali trgom.