Odmor iz noćne more na Hvaru: Za ukrajinsku djevojčicu ugriz poskoka umalo bio koban

SPAŠENA U KBC-U SPLIT /

Trebao je to biti ugodan odmor, a pretvorio se u noćnu moru za ukrajinsku obitelj. Bezazlena dječja igra u hvarskoj uvali Dubovica prije desetak dana pretvorila se u utrku s vremenom zbog ugriza poskoka.

„Bio je to običan dan na plaži. Mi smo ležali, a djeca su se igrala u blizini kafića. To se dogodilo nekoliko metara od nas. Kći mi je prišla i rekla – Nešto me uhvatilo za nogu. Bila je to zmija... Plakala je i onda počela povraćati. Koža joj je pobijelila, a na mjestu ugriza postajala je plava“, ispričala je Marta, majka djevojčice iz Ukrajine.

Petogodišnja djevojčica helikopterom je prevezena u splitski KBC. „S obzirom na to da je kliničko stanje bilo izuzetno teško, ona je bila u stanju šoka i hemodinamski nestabilna zaprimljena odmah u Zavod za intenzivnu pedijatriju te su započete i provedene sve mjere intenzivnog liječenja prema pravilima struke“, kazao je Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split. Više doznajte u prilogu Sare Jurica.