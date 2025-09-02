Djevojčicu (5) ugrizao poskok na Hvaru! Majka u šoku: 'Noge su joj pune šavova'

Ukrajinska obitelj odmarala je na šljunčanoj plaži u hvarskoj uvali Dubovica, no unutar par minuta idila se pretvorila u noćnu moru. Njihovu kćer (5) ugrizao je otrovan poskok.

"Djevojčica se tijekom ručka s prijateljima igrala u blizini kafića, nekoliko metara od nas. Odjednom je dotrčala i rekla da ju je ugrizla zmija, nismo mogli vjerovati", ispričala je Marta (31) za 24Sata.

Djevojčici je odmah nakon ugriza pozlilo i krenula je povraćati i gubiti svijest, a noga je potpuno poplavila na mjestu ugriza. Marta je pričala kako je vlasnik kafića odmah pozvao hitnu pomoć te ih je odvezao na glavnu cestu gdje su prešli u vozilo hitne pomoći.

Uspjeli joj spasiti nogu

Vozilo hitne pomoći odvezlo ih je do helikoptera te su za manje od sat vremena bili u splitskoj bolnici. Nakon dolaska u bolnicu, djevojčica je primila protuotrov te su liječnici upozorili roditelje na moguće komplikacije s nogom.

"Nakon protuotrova dijete se osjećalo bolje, ali noga je bila otečena. Kći je bila na intenzivnoj njezi", govori majka.

Liječnici su davali sve od sebe da uspiju spasiti nogu maloj Ukrajinki, a majka ističe kako je sve bilo vrlo iscrpno.

"Teško mi je i gledati je. Noge su joj pune šavova, još prima infuzije i antibiotike. Ali liječnici su čudo napravili. Spasili su joj život, ali i nogu. Zahvalna sam im beskrajno", rekla je za kraj majka.

