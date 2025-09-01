Suluda scena u Istri, pogledajte gdje je završio poskok: 'Očekujte ih još, zatvarajte vrata!'

Neobična intervencija zatekla je danas vatrogasce u Bujama. Na svom Facebook profilu Vatrogasci iz Umaga objavili su fotografiju koja je mnogima podigla tlak.

Naime, u automobilu parkiranom u gradu pronađen je poskok i to na neuobičajenom mjestu, smjestio se tik uz vjetrobransko staklo i ventilaciju.

"On si je lijepo izabrao Daciu", kratko su zabilježili vatrogasci, uz fotografiju zmije koja se uvukla u vozilo.

'Sad ću pregledavati cijeli auto'

Objava je izazvala burne reakcije pratitelja, među kojima su prevladavali komentari straha, ali i šale na račun nesvakidašnjeg “putnika”.

“Sad ću pregledavati cijeli auto prije nego sjednem unutra”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Kad ne bih umro od ugriza, umro bih od straha!”.

U komentarima se spominje i objašnjenje zašto se poskok uopće mogao naći u automobilu. Naime, posljednjih dana obilne kiše i vlaga natjerale su zmije iz podzemnih skrovišta, pa sve češće traže suha i topla mjesta.

"Voda proteklih dana ih istjerala iz njihovih podzemnih jazbina pa traže toplo mjesto gore. Očekujte ih još. Zatvarajte prozore i vrata", stoji u komentaru korisnice Facebooka.

POGLEDAJTE VIDEO: Šok na A1: Zmija izgmizala iz haube i našla se oči u oči s vozačem