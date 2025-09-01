Automobil naletio na trogodišnjaka! Trenutak nepažnje i sve je krenulo po zlu

ZATIŠJE PRED BURU /
Sve se dogodilo oko 21 sat kad je mališan istrčao na cestu
Trogodišnji dječak je kada je u nedjelju u večernjim satima pretrčavao cestu u Varaždinu pri čemu je na njega naletio vozač automobila.
Kako je objavila varaždinska policija, sve se dogodilo oko 21 sat u Ulici Braće Radić u Varaždinu.
On je iskoristio kraću nepažnju roditelja te počeo pretrčavati cestu na mjestu gdje nije bio pješački prijelaz i između parkiranih vozila.
U tom trenu cestom je vozio 36-godišnjak u smjeru Ulice Ratimira Hercega te je automobilom naletio na mališana.
