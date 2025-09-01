UŽAS U VARAŽDINU /

Automobil naletio na trogodišnjaka! Trenutak nepažnje i sve je krenulo po zlu

Automobil naletio na trogodišnjaka! Trenutak nepažnje i sve je krenulo po zlu
Foto: Googlemaps Screenshot

Sve se dogodilo oko 21 sat kad je mališan istrčao na cestu

1.9.2025.
12:53
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Trogodišnji dječak je kada je u nedjelju u večernjim satima pretrčavao cestu u Varaždinu pri čemu je na njega naletio vozač automobila.

Kako je objavila varaždinska policija, sve se dogodilo oko 21 sat u Ulici Braće Radić u Varaždinu.

On je iskoristio kraću nepažnju roditelja te počeo pretrčavati cestu na mjestu gdje nije bio pješački prijelaz i između parkiranih vozila.

U tom trenu cestom je vozio 36-godišnjak u smjeru Ulice Ratimira Hercega te je automobilom naletio na mališana.

Nalet AutomobilaVaraždinOzlijeđeno Dijete
