Automobil naletio na trogodišnjaka! Trenutak nepažnje i sve je krenulo po zlu

Trogodišnji dječak je kada je u nedjelju u večernjim satima pretrčavao cestu u Varaždinu pri čemu je na njega naletio vozač automobila.

Kako je objavila varaždinska policija, sve se dogodilo oko 21 sat u Ulici Braće Radić u Varaždinu.

On je iskoristio kraću nepažnju roditelja te počeo pretrčavati cestu na mjestu gdje nije bio pješački prijelaz i između parkiranih vozila.

U tom trenu cestom je vozio 36-godišnjak u smjeru Ulice Ratimira Hercega te je automobilom naletio na mališana.

