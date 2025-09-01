Što to kruži iznad Zagreba? Moćne letjelice testirane uoči službenog predstavljanja

Pojedini građani su primijetili da iznad Zagreba leti Bayraktar, besposadni zrakoplovni sustav. Prema podacima FlightRadar24, Bayraktar je u zraku već nešto više od dva sata. Krenuo je s Plesa, uputio se prema Zagrebu te potom kružio nad više naselja, javlja Večernji list.

Foto: Flightradar24/screenshot

Iz Ministarstva obrane (MORH) su ranije najavili kako će se predstavljanje Bayraktara održati u utorak, no nisu najavili da će se i danas testirati. Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid prisustvovat će u utorak u 12 sati predstavljanju besposadnog zrakoplovnog sustava Bayraktar TB-2, u vojarni "Pukovnik Marko Živković" na Plesu, naveli su iz MORH-a.

Bayraktari su prvi put testirani 11. kolovoza u vojarni "Pukovnik Marko Živković" u Velikoj Gorici. Testiranje se provodilo na svih šest Bayraktara TB-2, a prvi besposadni zrakoplovni sustav koji je u Hrvatsku stigao krajem srpnja već je predstavljen hrvatskoj javnosti na nedavnom svečanom vojnom mimohodu.

Foto: Profimedia

Iz MORH-a su ranije istakli kako besposadni zrakoplovni sustav ima korisnu i učinkovitu primjenu u, primjerice, nadzoru granice te požara, a njime se mogu koristiti i druga državna tijela. Bayraktar TB-2 može ostati u zraku 24 sata, a njime upravlja daljinski pilot s udaljenosti od gotovo 460 kilometara, ako vremenski uvjeti dopuštaju. Kamere dugog dometa i sposobnost izbjegavanja radara čine ih vještima u izbjegavanju protuzračne obrane.

Bespilotne letjelice Bayraktar TB-2 pomogle su Ukrajincima u borbi protiv ruskih snaga, a sudjelovale su u najmanje četiri različita sukoba – Ukrajini, Siriji, Libiji i u sukobu Azerbajdžana s Armenijom.

