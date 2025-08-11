Anušić pokazao moćne dronove koje smo kupili od Turaka: 'Testirat ćemo ih danju i noću'

Ministar obrane Ivan Anušić objavio je kako su hrvatski vojnici započeli testiranje dronova Bayraktar.

"Nakon uspješno završene obuke u Turskoj, pripadnici OSRH i predstavnici tvrtke Baykar započeli su danas u Hrvatskoj testiranje novih besposadnih sustava Hrvatske vojske Bayraktar TB2", rekao je.

Anušić je i naveo kako se u idućim danima nastavljaju testiranja danju i noću diljem Hrvatske na kompletnoj opremi i svih šest modernih naoružanih besposadnih letjelica Bayraktar TB2 koje Hrvatskoj vojsci donose nove sposobnosti u borbenim djelovanjima, ali i nadzoru granica, izviđanju i protupožarnoj zaštiti. Ovaj napredni vojni sustav koristi 37 zemalja svijeta, uključujući i više NATO članica.

MORH je ranije objavio kako besposadni zrakoplovni sustav ima korisnu i učinkovitu primjenu i u nadzoru granice, požara i slično, odnosno njime se mogu koristiti i druga državna tijela.

Šest letjelica opremljeno je elektrooptičkim kamerama za izviđanje uključujući inicijalni komplet naoružanja te osiguravaju dvostruku radio pokrivenost cjelokupnog teritorija Hrvatske u stacionarnoj i mobilnoj inačici.

Foto: J_kopi/morh

Foto: J_kopi/morh

Foto: J_kopi/morh

Pored letjelica s kamerama i naoružanja, paket koji je kupljen obuhvaća centar za zapovijedanje i nadzor, simulator za obuku, zemaljske nadzorno-upravljačke stanice, zemaljske podatkovne stanice, inicijalni komplet pričuvnih dijelova uključujući svu potrebnu opremu i alat za održavanje na korisničkoj razini, jamstvo od dvije godine, boravak tehničkih stručnjaka tvrtke Baykar u Hrvatskoj dvije godine, obuku u obučnom centru tvrtke Baykar u Turskoj te transport u Hrvatsku.

Vrijedni 67 milijuna eura

Nabava šest modernih, naoružanih besposadnih letjelica, koštala nas je 67,01 milijun eura bez PDV-a. Ugovor je potpisan je 21. studenog 2024. u Ministarstvu obrane RH. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te izvršni direktor turske tvrtke Baykar Makina San. Ve Tic. A.Ş., Haluk Bayraktar.

Saborski odbor za obranu jednoglasno je 25. rujna 2024. dao mišljenje kojim se podržava nabava besposadnoga zrakoplovnog sustava Bayraktar TB2, podsjećaju.

Prema Ugovoru i planu, sve robe i usluge trebale su biti isporučene u roku od devet mjeseci nakon potpisivanja, a cjelokupni sustav stavljen u operativnu uporabu do kraja rujna 2025. godine. Unatoč zahtjevnim rokovima, projekt se odvija i brže od predviđenog, ističe Ministarstvo obrane RH.

POGLEDAJTE VIDEO: Anušić otkrio tko želi hrvatske dronove i koliko Rafalea će biti iznad Zagreba: 'Imam tremu...'