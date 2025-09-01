Turčin (62) udario i ugrizao policajca na Bajakovu: Određen mu je istražni zatvor

Vukovarsko - srijemska policija je uhitila 62-godišnjeg državljanina Turske zbog napada i ozljeđivanja policajca na graničnom prijelazu Bajakovo, a osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku te mu je određen jednomjesečni zatvor, priopćeno je u ponedjeljak.

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim državljaninom Turske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Napad na službenu osobu, navodi se u priopćenju Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

"Naime, 28. kolovoza, prilikom obavljanja granične kontrole na graničnom prijelazu Bajakovo, 62-godišnjak je odbio predati dokumente carinskom službeniku radi obavljanja službene radnje te odbio postupiti po zapovijedima policijskih službenika, a potom rukom udario policijskog službenika u tijelo. Radi odbijanja napada na sebe i sprječavanja otpora, policijski službenici su nad 62-godišnjakom uporabili sredstva prisile, no on je nastavio pružati otpor te ugrizao istog policijskog službenika za ruku", dodaju iz PU.

Turski napadač doveden je u službene prostorije Postaje granične policije Bajakovo, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Uz kaznenu prijavu upućenu nadležnom Državnom odvjetništvu, osumnjičeni je u petak, 29. kolovoza, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Županijski sud u Vukovaru mu je rješenjem odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Osijeku. U napadu policijski službenik je zadobio lake tjelesne ozljede, priopćila je PU vukovarsko-srijemska.

