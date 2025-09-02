Nevrijeme poharalo Istru! Auti zapeli u bujici, zabilježeno 2000 munja: Javila se Civilna zaštita

Novo jutro, novi potop i to na gotovo istom području gdje se oborinski vlak razvio prošli petak, piše Istramet. Obilna kiša potopila je u utorak rano ujutro ulice Umaga.

Tamo je do 7.30 sati već palo 84 mm, a iznad 50 mm mjeri i slovenska postaja u Portorožu.

Bilježi se, navode, i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla dva sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja, a atmosfera zasad ne pokazuje znakove smirivanja.

Kako javljaju 24 sata brojne ulice su pod vodom. Automobili su zapeli u bujici.

"Nisam nikud izlazila, ulice plivaju. Kiša je padala malo više od sat vremena", kazala je čitateljica za 24 sata.

Ravnateljstvo Civilne zaštite objavilo je da je zbog obilnih kišnih oborina od 6.34 do 7.12 sati Županijski centar 112 Pazin zaprimio 15 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga.

Obaviještene su nadležne službe radi otklanjanja posljedica nevremena, priopćilo je Ravnateljstvo.

Portal Neverin javlja da je u manje od sat vremena palo 100 mm kiše.

Meteorolozi upozoravaju da je opasno vrijeme tijekom dana je moguće u Istri i na riječkom području.

Državni hidrometeorološki zavod za njih je izdao narančasti alarm, a moguće je olujno nevrijeme.

U Dalmaciji jugo, pljuskovi

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš u svojoj prognozi najavila je da će prijepodne u unutrašnjosti biti barem djelomice sunčano, u Dalmaciji i uglavnom vedro, a na Kvarneru i u Gorskom kotaru će biti promjenjivo s kišom ili pljuskovima, lokalno i izraženim.

"Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru umjereno i jako jugo, a jutarnja temperatura na kopnu od 13 do 16, a uz obalu između 18 i 21 stupanj.U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima barem djelomice sunčano, ali neće biti sasvim stabilno pa je predvečer i navečer uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura oko 27, 28 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, zatim je navečer i u noći na srijedu moguća kiša ili pljuskovi, lokalno i izraženi. Uz južinu vruće i sparno - temperatura će biti oko 29, 30 stupnjeva.

U Dalmaciji veći dio dana pretežno sunčano, ali poslijepodne neće biti sasvim stabilno pa je uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak, osobito u unutrašnjosti u noći na srijedu. Puhat će umjereno do jako jugo, a temperatura oko 28 stupnjeva.", rekla je Ćurkov Majaroš