Prazne plaže, pusti novčanici, a turisti su pocrnili: 'Bilo im je skupo pa su ležali na plaži'

ČUDNO NEKO LJETO /

Stigao nam je rujan, psihički se spremamo za jesen, podvlačimo crtu pod ljeto s važnim pitanjima poput: jesam li pojeo dovoljno rajčice, jesam li jeo dovoljno ribe, i jesam li dovoljno plivao. A kad podvučemo crtu pod ljetno vrijeme, e onda se sjećamo da je zbog kiše prvi put nakon 50 godina otkazana Alka, da je oluja na Marjanu uništila tisuće stabala, da je u zadnjim danima kolovoza Dalmacija doživjela opći potop. O ovogodišnjem ljetu priču donosi naša Sara Jurica