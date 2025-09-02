ČUDNO NEKO LJETO /

Prazne plaže, pusti novčanici, a turisti su pocrnili: 'Bilo im je skupo pa su ležali na plaži'

Stigao nam je rujan, psihički se spremamo za jesen, podvlačimo crtu pod ljeto s važnim pitanjima poput: jesam li pojeo dovoljno rajčice, jesam li jeo dovoljno ribe, i jesam li dovoljno plivao. A kad podvučemo crtu pod ljetno vrijeme, e onda se sjećamo da je zbog kiše prvi put nakon 50 godina otkazana Alka, da je oluja na Marjanu uništila tisuće stabala, da je u zadnjim danima kolovoza Dalmacija doživjela opći potop. O ovogodišnjem ljetu priču donosi naša Sara Jurica

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.9.2025.
6:14
Sara Jurica
LjetoTuristička SezonaInflacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx